Lugares turísticos en Chile: si visitas Putre, esto debes saber

Putre es uno de los lugares turísticos en Chile más singulares del extremo norte, un destino altiplánico ubicado a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar.
Su valor paisajístico, cultural y natural lo convierten en una puerta de entrada al Parque Nacional Lauca, pero su altitud y clima exigen planificación y precauciones específicas antes de viajar.
Dónde queda Putre y cómo llegar
Putre se ubica en la Región de Arica y Parinacota, a unos 145 kilómetros al este de Arica, en plena precordillera andina. Se accede principalmente por la Ruta 11-CH, un camino pavimentado y en buen estado, aunque con curvas y pendientes propias de la zona.
Desde Arica, el trayecto en vehículo toma entre 3 y 4 horas, dependiendo de las condiciones climáticas. También existen tours organizados y transporte compartido, lo que facilita el acceso a este lugar turístico en Chile sin necesidad de vehículo propio.
Altura y aclimatación: un factor clave
La altitud de Putre (aprox. 3.500 msnm) es uno de los aspectos más importantes a considerar. Muchas personas pueden experimentar síntomas de mal de altura, como dolor de cabeza, fatiga o mareos.
Se recomienda:
- Pasar al menos una noche en Putre antes de realizar excursiones más altas.
- Evitar esfuerzos físicos intensos el primer día.
- Mantenerse hidratado y comer liviano.
- Consultar con un médico si se tienen condiciones de salud previas.
Este factor distingue a Putre de otros lugares turísticos en Chile y requiere una visita responsable.
Clima y mejor época para viajar
El clima en Putre es altiplánico, con días soleados y noches frías durante todo el año. Las temperaturas pueden descender bajo cero en invierno, mientras que en verano se presenta el llamado invierno altiplánico, con lluvias ocasionales entre enero y marzo.
La mejor época para visitar Putre suele ser entre abril y noviembre, cuando las lluvias son menores y las rutas están en mejores condiciones.
Servicios básicos y qué esperar del pueblo
Putre es una localidad pequeña, con servicios turísticos básicos. Cuenta con hostales, hospedajes familiares, restaurantes de comida local, minimarkets y servicios de tours hacia el Parque Nacional Lauca, el Lago Chungará y pueblos cercanos.
Es recomendable:
- Llevar efectivo, ya que no todos los comercios aceptan tarjetas.
- No asumir disponibilidad permanente de combustible o farmacias.
- Planificar con anticipación alojamiento y tours, especialmente en temporada alta.
Recomendaciones para una visita responsable
Putre es uno de los lugares turísticos en Chile donde el respeto por el entorno natural y cultural es fundamental. Se recomienda:
- Respetar las costumbres locales y comunidades aymaras.
- No dejar basura ni salirse de los senderos habilitados.
- Informarse sobre las normas de los parques nacionales cercanos.