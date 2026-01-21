Home Viajes "lugares turísticos en chile: si visitas putre, esto debes saber..."

Putre es uno de los lugares turísticos en Chile más singulares del extremo norte, un destino altiplánico ubicado a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar.

Su valor paisajístico, cultural y natural lo convierten en una puerta de entrada al Parque Nacional Lauca, pero su altitud y clima exigen planificación y precauciones específicas antes de viajar.

Dónde queda Putre y cómo llegar

Putre se ubica en la Región de Arica y Parinacota, a unos 145 kilómetros al este de Arica, en plena precordillera andina. Se accede principalmente por la Ruta 11-CH, un camino pavimentado y en buen estado, aunque con curvas y pendientes propias de la zona.

Desde Arica, el trayecto en vehículo toma entre 3 y 4 horas, dependiendo de las condiciones climáticas. También existen tours organizados y transporte compartido, lo que facilita el acceso a este lugar turístico en Chile sin necesidad de vehículo propio.

Altura y aclimatación: un factor clave

La altitud de Putre (aprox. 3.500 msnm) es uno de los aspectos más importantes a considerar. Muchas personas pueden experimentar síntomas de mal de altura, como dolor de cabeza, fatiga o mareos.

Se recomienda:

  • Pasar al menos una noche en Putre antes de realizar excursiones más altas.
  • Evitar esfuerzos físicos intensos el primer día.
  • Mantenerse hidratado y comer liviano.
  • Consultar con un médico si se tienen condiciones de salud previas.

Este factor distingue a Putre de otros lugares turísticos en Chile y requiere una visita responsable.

Clima y mejor época para viajar

El clima en Putre es altiplánico, con días soleados y noches frías durante todo el año. Las temperaturas pueden descender bajo cero en invierno, mientras que en verano se presenta el llamado invierno altiplánico, con lluvias ocasionales entre enero y marzo.

La mejor época para visitar Putre suele ser entre abril y noviembre, cuando las lluvias son menores y las rutas están en mejores condiciones.

Servicios básicos y qué esperar del pueblo

Putre es una localidad pequeña, con servicios turísticos básicos. Cuenta con hostales, hospedajes familiares, restaurantes de comida local, minimarkets y servicios de tours hacia el Parque Nacional Lauca, el Lago Chungará y pueblos cercanos.

Es recomendable:

  • Llevar efectivo, ya que no todos los comercios aceptan tarjetas.
  • No asumir disponibilidad permanente de combustible o farmacias.
  • Planificar con anticipación alojamiento y tours, especialmente en temporada alta.

Recomendaciones para una visita responsable

Putre es uno de los lugares turísticos en Chile donde el respeto por el entorno natural y cultural es fundamental. Se recomienda:

  • Respetar las costumbres locales y comunidades aymaras.
  • No dejar basura ni salirse de los senderos habilitados.
  • Informarse sobre las normas de los parques nacionales cercanos.
