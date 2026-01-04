Maduro arribó a EEUU bajo fuerte custodia del FBI

Imágenes difundidas durante la jornada de este sábado mostraron por primera vez a Nicolás Maduro descendiendo del avión militar que lo trasladó hasta Nueva York, luego de haber sido sacado desde Caracas tras la operación militar ejecutada por Estados Unidos.



El registro corresponde al momento en que el exmandatario venezolano abandona la aeronave, instancia que ocurre horas después de que el presidente Donald Trump difundiera únicamente una fotografía de Maduro ya detenido al interior del avión (en la foto). La captura se produjo junto a su esposa, Cilia Flores, en el marco de la ofensiva militar impulsada por Washington, acción que ha sido calificada como intervencionismo por sus detractores.



La aeronave utilizada para el traslado fue un Boeing 757-223 de uso militar o gubernamental, que aterrizó aún con luz de día en el aeropuerto Stewart, en el estado de Nueva York, tras despegar desde la costa de Guantánamo.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, los primeros en abordar el avión tras el aterrizaje fueron funcionarios del FBI y de la DEA, quienes realizaron una revisión de la aeronave durante al menos 15 minutos antes de proceder al descenso de los detenidos.



Ya entrada la noche y con escasa iluminación, finalmente se observó a Maduro bajar del avión, caminando lentamente y escoltado por casi dos docenas de agentes del FBI, en un operativo de alta seguridad.



El trayecto del vuelo fue seguido en tiempo real por miles de personas a través de la aplicación Flight Radar 24, en medio de una alta expectación internacional por el traslado del líder venezolano a territorio estadounidense para enfrentar a la justicia.



Según informó la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, Nicolás Maduro será formalizado por una serie de cargos, principalmente vinculados a delitos relacionados con el narcotráfico, entre ellos conspiración para cometer narcoterrorismo. A esto se suman acusaciones por conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, además de conspiración para poseer este tipo de armamento contra Estados Unidos.



El arribo a Nueva York se produjo luego de los bombardeos ejecutados por Washington en Caracas durante la madrugada del sábado, operación que culminó con la detención del exmandatario venezolano y su posterior traslado fuera del país.