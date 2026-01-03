Trump se refiere a la captura de Maduro y destaca que “nadie en el mundo” podría haber hecho una maniobra de estas características

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relevó este sábado el operativo que permitió la detención del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

Trump destacó que “nadie en el mundo” podría haber hecho una maniobra de estas características.

En conversación con Fox News, dijo que la operación se atrasó debido a las condiciones meteorológicas. “Esperamos cuatro días. Íbamos a hacerlo hace cuatro días, tres, dos, y luego de repente, hubo una oportunidad, y dijimos ‘vamos'”, sostuvo, consignó Radio Cooperativa.

“Pude verlo en tiempo real, lo vi todo y escuché las comunicaciones entre donde estábamos en Florida y el terreno en Venezuela. Fue increíble ver la profesionalidad, la calidad del liderazgo“, añadió.

Trump insistió en que “ha sido increíble ver lo buenos que eran, lo profesionales, lo increíble que es el equipo que tenemos, me refiero al nivel del equipo, y ver cómo funcionaba, tan perfectamente (…) nadie más pudo haber hecho esto, era muy oscuro”.

El mandatario detalló que Maduro y su esposa Cilia Flores fueron detenidos en una residencia y están en un barco militar, desde donde próximamente serán llevados en avión a Nueva York para ser juzgados.