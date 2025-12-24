Malestar después de la cena de Navidad: cuándo es normal y cuándo consultar

Las fiestas de Navidad y Año Nuevo suelen estar marcadas por reuniones familiares y mesas abundantes, con preparaciones que van desde la cena navideña hasta el pan de Pascua y la cola de mono. En este contexto, no es raro que aparezcan molestias digestivas tras las celebraciones.

El consumo de grandes cantidades de alimentos, especialmente más pesados de lo habitual, sumado a la menor actividad física, las jornadas extensas y la reducción de las horas de sueño, puede generar una sobrecarga para el sistema digestivo y derivar en indigestión y malestar general.

Problemas de indigestión

Este malestar suele estar relacionado con comidas muy grasosas o condimentadas, así como con el consumo de alcohol o bebidas con cafeína, que pueden irritar el estómago y dificultar el proceso digestivo. También influyen hábitos como comer demasiado rápido, no respetar las señales de saciedad y la acumulación de gases.

Según Clínica Mayo, institución sin fines de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, algunos síntomas de la indigestión son:

Malestar general o falta de apetito.

Sensación de saciedad temprana o prolongada.

Hinchazón abdominal.

Eructos o regurgitación.

Acidez o ardor.

Molestias o dolor en la parte superior del abdomen.

Náuseas o vómitos.

Cuándo debes consultar a un médico

La indigestión leve suele no ser grave, pero se debe consultar a un médico si los síntomas duran más de dos semanas o aparecen los siguientes signos de alerta:

D olor de estómago intenso o persistente.

Pérdida de peso involuntaria o del apetito.

Vómitos reiterados o con sangre.

Heces oscuras o alquitranadas.

Dificultad para tragar.

Fatiga o debilidad.

Color amarillento en la piel o los ojos (ictericia).

Intoxicación

Las intoxicaciones alimentarias suelen originarse por el consumo de alimentos contaminados, ya sea por la presencia de gérmenes o por una cocción insuficiente. Productos como pescados, mariscos y carnes son especialmente propensos a albergar virus y bacterias que pueden afectar el sistema digestivo.

Según Clínica Mayo, algunos síntomas de una intoxicación alimentaria son:

Diarrea.

Náuseas.

Vómitos.

Dolor o malestar abdominal.

Fiebre leve.

Cuándo debes consultar a un médico

En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y se controlan con reposo e hidratación. Sin embargo, se debe acudir a un médico si aparecen los siguientes signos de alerta:

Síntomas que persisten por varios días.

Fiebre alta.

Vómitos frecuentes o persistentes.

Signos de deshidratación.

Sangre en las heces.

Dolor abdominal intenso.

Cómo afrontar la resaca

El consumo de alcohol es común en celebraciones, aunque no todas las personas lo hacen en exceso. La resaca se produce principalmente por la dificultad del organismo para metabolizar el alcohol, lo que impacta al sistema digestivo y puede provocar deshidratación e inflamación del hígado y el páncreas.

Según información de Addiction Center, centro de rehabilitación en Estados Unidos, los síntomas pueden variar según la persona e incluyen:

Cansancio y dificultad para concentrarse.

Cambios de ánimo y ansiedad.

Sed y deshidratación.

Trastornos del sueño.

Dolor de cabeza y mareos.

Dolor de estómago e hinchazón.

Náuseas.

Vómitos.

Para aliviar la resaca, se recomienda descansar, mantenerse bien hidratado, consumir alimentos nutritivos como huevos y plátanos, evitar el café y realizar actividad física suave para favorecer la circulación y la eliminación de toxinas.