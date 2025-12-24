Home DATO ÚTIL "malestar después de la cena de navidad: cuándo es normal y cuándo..."

Malestar después de la cena de Navidad: cuándo es normal y cuándo consultar

Tras la cena de Navidad, los excesos en comida y alcohol pueden provocar distintos malestares físicos, como resaca, hinchazón o incluso intoxicaciones alimentarias. Algunas molestias son esperables y pasajeras, pero otras requieren atención. Revisa cuáles son y cómo reaccionar ante cada caso.

Benjamin Diaz
Comparte esta noticia
Malestar después de la cena de Navidad: cuándo es normal y cuándo consultar

Las fiestas de Navidad y Año Nuevo suelen estar marcadas por reuniones familiares y mesas abundantes, con preparaciones que van desde la cena navideña hasta el pan de Pascua y la cola de mono. En este contexto, no es raro que aparezcan molestias digestivas tras las celebraciones.

El consumo de grandes cantidades de alimentos, especialmente más pesados de lo habitual, sumado a la menor actividad física, las jornadas extensas y la reducción de las horas de sueño, puede generar una sobrecarga para el sistema digestivo y derivar en indigestión y malestar general.

Problemas de indigestión

Este malestar suele estar relacionado con comidas muy grasosas o condimentadas, así como con el consumo de alcohol o bebidas con cafeína, que pueden irritar el estómago y dificultar el proceso digestivo. También influyen hábitos como comer demasiado rápido, no respetar las señales de saciedad y la acumulación de gases.

Según Clínica Mayo, institución sin fines de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, algunos síntomas de la indigestión son:

  • Malestar general o falta de apetito.
  • Sensación de saciedad temprana o prolongada.
  • Hinchazón abdominal.
  • Eructos o regurgitación.
  • Acidez o ardor.
  • Molestias o dolor en la parte superior del abdomen.
  • Náuseas o vómitos.

Cuándo debes consultar a un médico

La indigestión leve suele no ser grave, pero se debe consultar a un médico si los síntomas duran más de dos semanas o aparecen los siguientes signos de alerta:

  • Dolor de estómago intenso o persistente.
  • Pérdida de peso involuntaria o del apetito.
  • Vómitos reiterados o con sangre.
  • Heces oscuras o alquitranadas.
  • Dificultad para tragar.
  • Fatiga o debilidad.
  • Color amarillento en la piel o los ojos (ictericia).

Intoxicación

Las intoxicaciones alimentarias suelen originarse por el consumo de alimentos contaminados, ya sea por la presencia de gérmenes o por una cocción insuficiente. Productos como pescados, mariscos y carnes son especialmente propensos a albergar virus y bacterias que pueden afectar el sistema digestivo.

Según Clínica Mayo, algunos síntomas de una intoxicación alimentaria son:

  • Diarrea.
  • Náuseas.
  • Vómitos.
  • Dolor o malestar abdominal.
  • Fiebre leve.

Cuándo debes consultar a un médico

En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y se controlan con reposo e hidratación. Sin embargo, se debe acudir a un médico si aparecen los siguientes signos de alerta:

  • Síntomas que persisten por varios días.
  • Fiebre alta.
  • Vómitos frecuentes o persistentes.
  • Signos de deshidratación.
  • Sangre en las heces.
  • Dolor abdominal intenso.
Fotografía de Alina Skazka

Cómo afrontar la resaca

El consumo de alcohol es común en celebraciones, aunque no todas las personas lo hacen en exceso. La resaca se produce principalmente por la dificultad del organismo para metabolizar el alcohol, lo que impacta al sistema digestivo y puede provocar deshidratación e inflamación del hígado y el páncreas.

Según información de Addiction Center, centro de rehabilitación en Estados Unidos, los síntomas pueden variar según la persona e incluyen:

  • Cansancio y dificultad para concentrarse.
  • Cambios de ánimo y ansiedad.
  • Sed y deshidratación.
  • Trastornos del sueño.
  • Dolor de cabeza y mareos.
  • Dolor de estómago e hinchazón.
  • Náuseas.
  • Vómitos.

Para aliviar la resaca, se recomienda descansar, mantenerse bien hidratado, consumir alimentos nutritivos como huevos y plátanos, evitar el café y realizar actividad física suave para favorecer la circulación y la eliminación de toxinas.

Source La Nación / Foto: Nicole Michalou
Comparte esta noticia
Benjamin Diaz https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo
Representante de Renato Paiva reveló los motivos que i...

Mohamed Afzal, representante del DT, reconoció que el presupuesto fue la primera barrera. Además, mencionó una falta de aprobación del directorio para cerrar un acuerdo.

Leer mas
Internacional
Primera medida por emergencia económica: Petro anuncia...

El mandatario de Colombia adelantó esta iniciativa durante un discurso a la nación retransmitido con motivo de la festividad de Navidad, en el que ha destacado que el país latinoamericano contará “por primera vez” con un sueldo mínimo fijado por ley.

Leer mas
Nacional
¿Se puede recalentar la comida de Navidad más de una v...

La cena de Navidad es una de las celebraciones más esperadas del año, pero también deja muchas sobras. Conocer cuánto tiempo se puede conservar y cómo recalentar los alimentos es clave para disfrutarlos sin riesgos de intoxicación.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Benjamin Diaz
13
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/