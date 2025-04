Marcel por prórroga de Trump: “Se ha tomado algo de conciencia”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a la prórroga de 90 días en la aplicación de los aranceles que fue anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



“Esta prórroga creo que es una buena noticia, por supuesto, es una medida todavía de carácter provisional, pero lo que refleja es que al menos dentro de la administración de Estados Unidos, se ha tomado algo de conciencia respecto del impacto que este aumento generalizado de aranceles tendría no solo sobre la economía del mundo, sino que particularmente sobre la economía de Estados Unidos”, indicó Marcel.



El jefe de la billetera fiscal señaló que “estos días se han escuchado muchas voces dentro de Estados Unidos que han reclamado por estas medidas, que han señalado que los riesgos y los costos que potencialmente involucraba, y eso ha llevado a aplicar esta decisión”.



“Por cierto, el conflicto bilateral con China, no tenemos claro todavía si también el concepto de reciprocidad se mantiene respecto de otros países que habían aplicado medidas arancelarias contra Estados Unidos, pero ciertamente en el caso de China la situación se mantiene, pero eso es un conflicto relevante, pero más acotado en la medida que no afecta a todos los países simultáneamente, como lo estaban haciendo las medidas que se anunciaron la semana pasada”, añadió el secretario de Estado.



Sobre la reunión que sostendrán este jueves con exministros de Hacienda y expresidentes del Banco Central, Marcel explicó que “el objetivo es por un lado compartir un diagnóstico sobre lo que está ocurriendo a partir de las decisiones de Estados Unidos, porque esta decisión no es simplemente el tema del arancel que le aplica Estados Unidos a Chile o que le pueda aplicar a algún otro país, es un cambio muy profundo a las reglas que han enmarcado el comercio internacional durante mucho tiempo”.