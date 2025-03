Marcel responde a la CPC que apunta a que Chile “está perdiendo la batalla contra la inseguridad”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, respondió la mañana de este viernes a una declaración que difundió este jueves la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), en la que se señalaron que el país “está perdiendo la batalla contra la inseguridad” y que las autoridades deben “asumir su responsabilidad”.



Marcel, en conversación con Radio Infinita, dijo que “lo que uno esperaría es que una organización gremial entienda que el tema de la lucha contra la delincuencia (…) no es algo que se resuelve a través de una medida, sino que es una lucha permanente”.



Según recogió Emol, el secretario de Estado indicó que “esta es una batalla que es larga, requiere mucha concentración y mucha colaboración y ese ha sido el approach del Gobierno durante todo este tiempo y por eso le ha dedicado todo el esfuerzo político, legislativo, los recursos que le ha canalizado. Y eso va a continuar durante todo este año”.

El ministro añadió que “lo que yo quisiera -aseveró asimismo- es que, por ejemplo, respecto de proyectos que aún no se han aprobado, que están bastante demorados, como es el de inteligencia económica contra el crimen organizado, ojalá que tuviéramos también ese ímpetu de estas declaraciones, también se orientara a apoyar estos proyectos”.



Marcel manifestó que ve un “Estado que está luchando y movilizando sus recursos para luchar contra la delincuencia”.



DECLARACIÓN DE LA CPC

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), a través de una declaración, señaló que el país “está perdiendo la batalla contra la inseguridad”.



“La delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico cobran cada vez más vidas humanas y toman espacios donde el Estado prácticamente no tiene presencia”.



En la misiva, la Confederación enfatizó que actualmente los chilenos viven con miedo y no están logrando hacer sus vidas con normalidad debido a que “la inseguridad nos ha obligado a cambiar hábitos, restringir nuestros movimientos y limitar nuestra libertad. Afectando, además la actividad económica, poniendo en riesgo miles de empleos y frenando inversiones clave para el desarrollo de Chile. No hay progreso posible en un país donde el miedo impide el normal funcionamiento de la sociedad”.



De esta forma, instaron a que el Estado debe “estar a la altura de esta crisis” para contener la violencia con la urgencia y determinación necesarias. Se requiere fortalecer el orden público y a todas las instituciones encargadas de perseguir el crimen -incluyendo al Ministerio Público-, de manera de avanzar en estrategias de inteligencia y persecución penal eficaces. No es éticamente aceptable que quienes nos cuidan -Carabineros, policía civil, guardias municipales- salgan a la calle sin ningún respaldo legal y con escasas herramientas materiales para defenderse y defendernos. Esto debe cambiar ahora y las modificaciones deben tener la primera prioridad en la agenda pública y legislativa”, aseguraron.



“Chile no puede esperar más”, advirtieron. “Hacemos un llamado firme y directo a las autoridades a asumir su responsabilidad con determinación, priorizando la seguridad de todos los chilenos. No podemos seguir lamentando víctimas sin ver soluciones concretas”.



Por último, la Confederación de la Producción y del Comercio llamó al Gobierno considerar de forma “seria” las propuestas hechas por el sector privado en este ámbito a través de distintas instancias.



Entre las ramas de la CPC que firmaron la carta están: La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cámara Nacional de Comercio (CNC), Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y Asociación de Bancos (Abif).