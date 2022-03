Marcelo Ríos analizó el mal momento de Garin: “En los partidos le ves la cara y no sabes si va ganando o perdiendo”

Cristian Garin (30° del mundo) atraviesa por un duro momento al haberse desplomado en el ranking y caer en su estreno en los últimos cuatro torneos en esta temporada 2022.

Uno de los que se refirió al presente del “Tanque” fue Marcelo Ríos, ex número uno del mundo, quien analizó también a los otros tenistas nacionales.

“Yo veo poco tenis porque no tengo tv cable, está caro. Tengo una aplicación, me agarra de repente. Vi jugar a Alejandro Tabilo en Chile, ha mejorado muchísimo, es un tipo talentoso, desde que lo conocí… Nico Jarry vive en Sarasota, lo veo harto, ha entrenado acá y he estado con él”, reconoció en conversación con radio Cooperativa.

Tras esa introducción, Ríos ahondó en el presente de la primera raqueta nacional. “Con Garin hablo, se fue al número 30 y estaba 17. Creo que se farreó el 17, no sé qué problemas tiene. Dicen que sicológicamente no es fuerte y no sé si es verdad. El tipo entrena muy bien, pero lo ves cuando llega a los partidos y algo le pasa, le ves la cara y no sabes si va ganando o perdiendo, siempre está igual“, explicó.

En cuanto a Jarry, dijo que “entrena muy bien, pero creo que se ha quedado un poco, debería mejorar mucho más, con los dos metros que tiene y el saque que tiene debería estar más metido, independiente del castigo que tuvo, pero el que más veo que ha avanzado es Tabilo”.

“Me impresionó jugando en Santiago, en Córdoba, que lo pude ver, y he hablado con él, lo llamé para felicitarlo y darle un consejo, que es que estando en el nivel que está debe dar otro paso de contratar a alguien sin desmerecer al entrenador que tiene. Para dar un nuevo paso, tiene tenis, pero necesita un tipo que esté metido en el tour y le ayude”, añadió.

“Lo he conversado, he conversado cosas de sus partidos, de su saque, pero escucha mucho, es un tipo ordenado, que escucha, que respeta, que siempre me ha respetado mucho, es un tipo que escucha harto y eso lo ha hecho mejorar bastante”, completó.