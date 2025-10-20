Home Nacional "masivo corte de luz en la rm dejó sin energía a más de 370 mil cl..."

Masivo corte de luz en la RM dejó sin energía a más de 370 mil clientes

Cerca de las 15:40 horas se interrumpió el servicio de energía eléctrica en comunas como Santiago, Ñuñoa, Maipú, Providencia, Puente Alto, La Florida, San Miguel, La Reina, Peñalolén, Colina, Macul y San Bernardo. Enel, a través de su cuenta de X, publicó que “a las 15:42 horas se produjo una falla en Transmisión, ajena a Enel Distribución, que afectó inicialmente el suministro eléctrico de 550.000 clientes. A esta hora se mantienen sin suministro 111.600 clientes”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

Un masivo corte de luz afectó a varias comunas de la Región Metropolitana la tarde de este lunes. Cerca de las 15:40 horas se interrumpió el servicio de energía eléctrica en comunas como Santiago, Ñuñoa, Maipú, Providencia, Puente Alto, La Florida, San Miguel, La Reina, Peñalolén, Colina, Macul y San Bernardo.

La Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), a las16:00 horas, informó de “370.611 clientes sin suministro en la Región Metropolitana, liderando las comunas de Puente Alto con 157.762 afectados y La Florida con 80.847. En tanto, en La Pintana hay 47.513, en San Bernardo 25.074, en La Granja 24.329, en San José de Maipo 3.864, en El Bosque 17.057, en San Ramón 6.586, en Pirque 2.165, en Maipú 1.205, en Colina 701, en Huechuraba 422, Santiago con 311, Ñuñoa con 280 y San Joaquín con 90”.

Enel, en tanto, a través de su cuenta de X, publicó que “a las 15:42 horas se produjo una falla en Transmisión, ajena a Enel Distribución, que afectó inicialmente el suministro eléctrico de 550.000 clientes. A esta hora se mantienen sin suministro 111.600 clientes”.

Desde el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), en la misma red social que “a las 15:42 horas se produjo una falla que afectó a las SSEE Florida, Andes, La Reina, Macul, Santa Elena, San Joaquín, Club Hípico, Bajos de Mena, Santa Raquel, Santa Rosa Sur, Mariscal y La Pintana, que abastecen la zona sur-poniente de la capital.

“La demanda afectada fue de 600 MW aproximadamente y ya se han recuperado del orden de 400 MW”, publicó el CEN, que más tarde, a las 16:41 horas, informaron que “queda por recuperar del orden del 6% de lo afectado.

Desde Transporte Informa de la RM consignaron en sus redes sociales que hay “semáforos apagados en varios puntos de la Región Metropolitana, debido a corte de suministro eléctrico en varias comunas. Conducir a la defensiva hacia cruces que no estén operativos al minuto”.

Metro de Santiago también informó en sus redes sociales que “por variación de tensión (externa)”, hay un retraso en el servicio de la Línea 5, pero esta “solo está disponible entre las estaciones Vicente Valdés a Pudahuel, ya que se debieron cerrar las estaciones de Plaza de Maipú, Santiago Bueras, Del Sol, Monte Tabor, Las Parcelas, Laguna Sur y Barrancas.

 Por esto, desde Red Movilidad activaron su servicio de apoyo en el tramo afectado, reforzando los recorridos 106-401-405-419-421-413c-506-506e-506v-i09”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Incautan 800 kilos de marihuana avaluadas en $4.000 mi...

Los detenidos coordinaban el ingreso de grandes cargamentos de drogas a través de pasos no habilitados en la zona norte, para luego trasladar la sustancia a una casa de acopio en la Región de O’Higgins y, finalmente, distribuirla en la Región de Ñuble y otras zonas del sur del país.

Leer mas
Nacional

Fallida compraventa de casa de Allende: Fiscalía de Co...

Según el comunicado de prensa de la Fiscalía, se determinó que, de acuerdo con la información recopilada, “no se disponen por ahora antecedentes que permitan sostener una imputación en contra de sujetos determinados, sin perjuicio de otras informaciones que pudieran surgir”, consignó T13.

Leer mas
Nacional

Prisión preventiva para sujeto que descuartizó a hombr...

L.A.L.F. fue detenido cerca de las 14:00 horas del 10 de octubre de 2025 por funcionarios de la PDI, quienes llegaron al domicilio en el marco de las diligencias derivadas de la denuncia por presunta desgracia interpuesta por el hijo de la víctima.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/