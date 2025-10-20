Masivo corte de luz en la RM dejó sin energía a más de 370 mil clientes

Un masivo corte de luz afectó a varias comunas de la Región Metropolitana la tarde de este lunes. Cerca de las 15:40 horas se interrumpió el servicio de energía eléctrica en comunas como Santiago, Ñuñoa, Maipú, Providencia, Puente Alto, La Florida, San Miguel, La Reina, Peñalolén, Colina, Macul y San Bernardo.



La Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), a las16:00 horas, informó de “370.611 clientes sin suministro en la Región Metropolitana, liderando las comunas de Puente Alto con 157.762 afectados y La Florida con 80.847. En tanto, en La Pintana hay 47.513, en San Bernardo 25.074, en La Granja 24.329, en San José de Maipo 3.864, en El Bosque 17.057, en San Ramón 6.586, en Pirque 2.165, en Maipú 1.205, en Colina 701, en Huechuraba 422, Santiago con 311, Ñuñoa con 280 y San Joaquín con 90”.



Enel, en tanto, a través de su cuenta de X, publicó que “a las 15:42 horas se produjo una falla en Transmisión, ajena a Enel Distribución, que afectó inicialmente el suministro eléctrico de 550.000 clientes. A esta hora se mantienen sin suministro 111.600 clientes”.



Desde el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), en la misma red social que “a las 15:42 horas se produjo una falla que afectó a las SSEE Florida, Andes, La Reina, Macul, Santa Elena, San Joaquín, Club Hípico, Bajos de Mena, Santa Raquel, Santa Rosa Sur, Mariscal y La Pintana, que abastecen la zona sur-poniente de la capital.



“La demanda afectada fue de 600 MW aproximadamente y ya se han recuperado del orden de 400 MW”, publicó el CEN, que más tarde, a las 16:41 horas, informaron que “queda por recuperar del orden del 6% de lo afectado.



Desde Transporte Informa de la RM consignaron en sus redes sociales que hay “semáforos apagados en varios puntos de la Región Metropolitana, debido a corte de suministro eléctrico en varias comunas. Conducir a la defensiva hacia cruces que no estén operativos al minuto”.



Metro de Santiago también informó en sus redes sociales que “por variación de tensión (externa)”, hay un retraso en el servicio de la Línea 5, pero esta “solo está disponible entre las estaciones Vicente Valdés a Pudahuel, ya que se debieron cerrar las estaciones de Plaza de Maipú, Santiago Bueras, Del Sol, Monte Tabor, Las Parcelas, Laguna Sur y Barrancas.

Por esto, desde Red Movilidad activaron su servicio de apoyo en el tramo afectado, reforzando los recorridos 106-401-405-419-421-413c-506-506e-506v-i09”.