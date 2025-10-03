Matthei: Lo que Boric dijo en cadena nacional “no es aceptable”, pero “no creo que sea un acto de corrupción”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, abordó el cruce entre el Presidente Boric y José Antonio Kast, luego que el Mandatario, en cadena nacional, aludiera al plan de ajuste fiscal del abanderado del Partido Republicano.

En el programa “El candidato”, de Mega, Matthei sostuvo que “una cadena en general no es una improvisación. Una cadena es algo que se prepara”. Agregó que el comentario sobre el plan de Kast “estuvo planeado”, ya que “generalmente se hace con teleprompter”, recogió Cooperativa.

“Nosotros tenemos una tradición en Chile de que los Presidentes de la República no se meten en las campañas y el Presidente quebró eso de una manera que no fue aceptable“, aseguró la abanderada.

Al ser consultada directamente sobre la acusación de Kast a Boric de que había incurrido en un acto de “corrupción, mentira y cobardía”, Matthei discrepó.

“Me parece que lo que (Boric) dijo no es aceptable, meterse en la campaña en una cadena nacional. Sin embargo, no creo que sea un acto de corrupción. Es un acto inaceptable desde el punto de vista de la República”, indicó, enfatizando que “los tres adjetivos están pasados para la punta, como, asimismo, creo que el Presidente nunca debió haber hecho lo que hizo”.