Matthei propone crear un millón de empleos en todo el país

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, presentó este lunes sus propuestas para crear un millón de trabajos en todo Chile, con foco en mujeres, jóvenes y adultos de mayor edad.



Por regiones, la candidata entregó el siguiente detalle de formación de puestos de trabajo:



En la Región de Arica y Parinacota se crearán 20.000 nuevos empleos, con foco en turismo, pesca y corredor bioceánico.



En la Región de Tarapacá se propone la creación de 30.000 nuevos empleos en minería, obras urbanas y la Zofri.



En la Región de Antofagasta se crearán 50.000 empleos específicamente en la gran minería, energía y puertos.



En Atacama se crearán 30.000 puestos de trabajo en puertos, minería y energía solar.



Para la Región de Coquimbo, 50.000 nuevos empleos con foco en agroexportación, turismo y turismo astronómico.



En la Región de Valparaíso, 115.000 nuevos empleos en sus puertos, vivienda, turismo y en la industria agroalimentaria.



Para la Región Metropolitana, los principales puestos de trabajo se crearán en el área de servicios, salud, vivienda, obras urbanas y digitalización. De esta forma, se espera crear 295.000 nuevos empleos.



En la Región de O’Higgins crearemos 50.000 nuevos empleos en riego, agroindustria y para El Teniente.



En la Región del Maule se crearán 55.000 nuevos empleos con foco en vivienda,

caminos rurales y la industria agroforestal.



En Ñuble, gracias a las obras públicas, riego y agroalimentos, 30.000 nuevos empleos.



Para la Región del Biobío se espera alcanzar 95.000 nuevos empleos, principalmente en la industria forestal, puertos y trenes.



En la Región de la Araucanía, 60.000 nuevos empleos para la industria agroforestal, turismo y conectividad.



En Los Ríos 25.000 nuevos empleos se crearán en el turismo científico, conectividad y agroalimentos.



Región de Los Lagos, se aumentará en 60.000 nuevos empleos en vivienda, energía y salmonicultura.



En la Región de Aysén, vamos a crear 10.000 nuevos empleos en pesca, turismo y conectividad.



Y en la Región de Magallanes, se pondrá el acento en energía, hidrógeno verde, logística antártica y turismo, para alcanzar 25.000 nuevos empleos.



PROPUESTA PARA LAS MUJERES



En cuanto a las mujeres trabajadoras, propuso avanzar “hacia una verdadera sala cuna universal”.



En ese sentido, anunció que “entregaremos un subsidio monetario, en la lógica del subsidio Protege, para que sea la mujer quien decida dónde cuidar a su hijo mientras trabaja”.



Además, se entregará un subsidio de $200.000 por seis meses a las mujeres que consigan un empleo formal, incentivando su incorporación al mercado laboral.