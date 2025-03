Matthei se reunió con vecinos de Santiago: prometió cárceles “en medio del desierto” e “incomunicadas”

La candidata presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei, se reunió este miércoles con vecinos de la Villa Francisco Mira de Santiago, quienes le plantearon sus preocupaciones.

Matthei en la oportunidad adelantó algunas de las medidas que aplicará, si gana las presidenciales, para combatir la delincuencia y la inmigración ilegal: construirá cárceles en el desierto que tendrán incomunicados a los presos para que no puedan seguir operando desde los recintos penitenciarios. Las estrategias también las compartió en su cuenta de Instagram.



El tema central fue la seguridad pública y el combate frontal al crimen organizado. “Lo único que les puedo prometer es que vamos a formar un gran equipo, lo estamos formando, porque nosotros no vamos a dejar entrar a más inmigrantes ilegales. Vamos a tener cárceles duras en el desierto para la gente que se porta mal y los vamos a tener además incomunicados para que no puedan seguir operando desde la cárcel”, dijo la exalcaldesa de Providencia.



“Vamos a perseguir a los delincuentes y los vamos a poner tras las rejas y vamos a lograr que ustedes puedan vivir tranquilos”, remarcó.



Su interacción con los vecinos de la villa Francisco Mira también fue complementada con un mensaje compartido en su red social: “Tenemos que retomar el control de las fronteras, detener a los ilegales allí y enviarlos de vuelta a sus países. Tenemos que ser mucho más duros con el crimen y el narcotráfico. Más cárceles, más firmeza al aplicar la ley. No podemos entregarles Chile. Vamos a recuperar nuestro país”.