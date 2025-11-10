Home Vanguardia "máximo menem revela experiencia paranormal que tuvo con su padre:..."

Máximo Menem revela experiencia paranormal que tuvo con su padre: “Quedé paralizado y me puse a llorar”

El hijo de Cecilia Bolocco desclasificó un singular momento que vivió en el año 2021, pocos meses después del fallecimiento de su padre, Carlos Saúl Menem.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

Una íntima confesión realizó Máximo Menem, quien en una entrevista dio a conocer una experiencia paranormal que tuvo hace algunos años con su fallecido padre, Carlos Saúl Menem. 

En una conversación con Pamela Díaz para el programa de YouTube “Sin Editar”, el hijo de Cecilia Bolocco fue consultado por si alguna vez había tenido un “acercamiento paranormal”. 

La experiencia de Máximo

Acto seguido, Máximo recordó un singular momento que vivió en septiembre del 2021, pocos meses después de la muerte del expresidente argentino, quien perdió la vida en febrero de ese mismo año. 

“Yo estaba con unos amigos en mi casa, y fuimos a la casa de una amiga de mis amigos en la playa. Llegamos, estábamos en el quincho, nos quedamos ahí tomando”, señaló Máximo.

Añadió que “ya eran las 3 de la mañana, como que todos estábamos cansados, y todos estaban con alguien, y yo solo. Todos se fueron a hacer sus respectivas cosas, y yo ahí solo con el perro”. 

Luego, indicó que en ese instante se giró y miró hacia un ventanal pequeño que estaba en el inmueble. “Se veía el mar lejos, se veían las luces. Y te juro por mi vida que miro, no sé por qué miré para allá, y vi a mi papá ahí en la hu… . ¡Y yo como qué!”, sostuvo. 

“Solo habíamos tomado, nada raro. Veo esta hu… , quedé paralizado y me puse a llorar. Pero nunca más me pasó algo así, fue solo esa vez”, concluyó. 

Source Texto: La Nación/Foto: Captura/X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Caso Muñeca Bielorrusa: Se retoma audiencia y se resol...

Según consignó El Mercurio, durante las dos jornadas de formalización en el marco del caso, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, junto con el persecutor Marco Muñoz, expusieron los antecedentes para imputar por los delitos de soborno, cohecho y lavado de activos a la pareja de la exministra de la Suprema, Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, y a los abogados Vargas y Lagos.

Leer mas
Internacional
Dimite director general de la BBC y una alta ejecutiva...

“En conjunto, la BBC funciona bien, pero se han cometido algunos errores y, como director general, debo asumir la máxima responsabilidad”, señaló Tim Davie en una carta enviada al Consejo de Administración y difundida este domingo, donde anunció su renuncia tras más de veinte años en la emisora.

Leer mas
Triunfo
Álvarez elogia al plantel y los hinchas por la remonta...

El DT del Romántico Viajero valoró la actuación de sus dirigidos en la victoria por 4-3 sobre el cuadro tomatero, encuentro donde comenzaron perdiendo por 2-0. Además, dedicó especiales palabras a los fanáticos azules.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/