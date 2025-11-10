Máximo Menem revela experiencia paranormal que tuvo con su padre: “Quedé paralizado y me puse a llorar”

Una íntima confesión realizó Máximo Menem, quien en una entrevista dio a conocer una experiencia paranormal que tuvo hace algunos años con su fallecido padre, Carlos Saúl Menem.

En una conversación con Pamela Díaz para el programa de YouTube “Sin Editar”, el hijo de Cecilia Bolocco fue consultado por si alguna vez había tenido un “acercamiento paranormal”.

La experiencia de Máximo

Acto seguido, Máximo recordó un singular momento que vivió en septiembre del 2021, pocos meses después de la muerte del expresidente argentino, quien perdió la vida en febrero de ese mismo año.

“Yo estaba con unos amigos en mi casa, y fuimos a la casa de una amiga de mis amigos en la playa. Llegamos, estábamos en el quincho, nos quedamos ahí tomando”, señaló Máximo.

Añadió que “ya eran las 3 de la mañana, como que todos estábamos cansados, y todos estaban con alguien, y yo solo. Todos se fueron a hacer sus respectivas cosas, y yo ahí solo con el perro”.

Luego, indicó que en ese instante se giró y miró hacia un ventanal pequeño que estaba en el inmueble. “Se veía el mar lejos, se veían las luces. Y te juro por mi vida que miro, no sé por qué miré para allá, y vi a mi papá ahí en la hu… . ¡Y yo como qué!”, sostuvo.

“Solo habíamos tomado, nada raro. Veo esta hu… , quedé paralizado y me puse a llorar. Pero nunca más me pasó algo así, fue solo esa vez”, concluyó.