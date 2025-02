“Me duele mucho esto”: Miguelito abandonó llorando competencia en “Palabra de Honor”

Un complejo momento enfrentó Miguelito en el reciente capítulo del reality de Canal 13, “Palabra de Honor”, luego de romper en llanto al término de una competencia por equipos, donde terminó frustrado por su desempeño.

La prueba consistió en un largo circuito, en el que debían trasladar cuatro cantimploras, y uno de los obstáculos estaba en una piscina, y precisamente esto último le trajo serios inconvenientes al comediante, debido a su miedo al agua.

En este sentido, al ex “Morandé con compañía”, que compite junto a su dupla Natu Urtubias, le costó atravesar esa etapa, y esto retrasó al equipo rojo, quienes llevaban la ventaja hasta el último tramo de la competencia.

Luego, en el camino de vuelta, nuevamente experimentó dificultades en el obstáculo, y el equipo dorado los terminó pasando, obteniendo posteriormente la victoria.

Acto seguido, Miguelito abandonó la competencia llorando, y mientras era consolado por sus compañeros, comentó que “teníamos el triunfo en nuestras manos. Me voy a autonominar”.

“Estoy triste y enojado conmigo mismo, llevábamos una gran ventaja. Me duele mucho esto, quiero pedirles disculpas a mis compañeros, siento mucho haberles fallado”, expresó.

Por su parte, el animador del programa, Sergio Lagos, le entregó palabras de apoyo y dijo que “cuando uno se enfrenta y va adelante a pesar del terror, he ahí el valor”.

Asimismo, Natu, su compañera, manifestó que “Miguelito me sorprende que haya confiado tanto en mí, porque se tiró sin salvavidas, no sabe nadar, le tiene miedo al agua y dependía netamente de que yo no lo soltara. Él piensa que por él no terminamos la prueba, pero estuvimos a punto de ganar”.

En tanto, Urtubias finalmente escogió como los primeros nominados de la semana a Lorena y Dash, quien frente a la decisión, reaccionó señalando que “de repente me parece contradictorio cuando dicen que vayan los más fuertes. Así que si me nominaron será porque me encuentran fuerte”.