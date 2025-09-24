Mega confirma a Otakin, el popular “antiinfluencer”, como participante del reality “El Internado”

La tarde de este miércoles, Mega anunció a Rodrigo Fernández, más conocido en redes sociales como Otakin, como nuevo participante del reality de cocina, “El Internado”.

El denominado “antiinfluencer”, famoso por sus llamativas críticas sobre locales de comida, formará parte del programa conducido por Tonka Tomicic y el chef Yann Yvin.

En diálogo con el canal, Otakin, quien cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram y TikTok, comentó acerca de su participación que “si yo me meto a algo, es para ganarlo. No soy de medias tintas, todos los desafíos que me he puesto en la vida son para llevarlos hasta el final”.

También, expresó que “los demás tienen más bagaje en el mundo de la tele. Yo soy nuevito, llevo menos de 2 años en las redes sociales, y ahora saltar a la televisión para mí es un tema. Aunque ya me he encerrado antes sin ver a nadie, cuando estuve en el servicio militar, entonces no creo que sea difícil”.

“Me voy a mostrar tal como soy. Obviamente la gente me va a ver despertando, acostándome. Por ejemplo, yo no uso pijama, de hecho, la misma polera con la que estoy en el día es mi pijama porque no sudo”, añadió.

En tanto, respecto a sus habilidades culinarias, manifestó que “me encanta cocinar, pero el tema es que tengo una cocina muy ordinaria, entonces no quiero mostrarla en redes (…). Si me preguntan de tecnicismos no voy a saber, pero sí lo puedo aplicar. Quizá no sé explicar lo que es una reducción, pero sí sé hacerla”.