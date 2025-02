Megatoma de San Antonio: Negociarán prórroga con propietarios por desalojo

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, aseguró este martes que buscarán una solución con los propietarios del terreno de la megatoma de San Antonio para prorrogar el plazo antes del desalojo programado para el viernes 27 de febrero.



Montes reiteró que el próximo lunes 24 de febrero se reunirán con los dueños del terreno, la Inmobiliaria San Antonio, con el objetivo principal de continuar el diálogo, ya que consideran que este es un problema de gran relevancia nacional.



“Aquí se ha planteado una solución que se ha estado conversando, a partir de las familias que están ahí ocupando, se planteado a los propietarios”, indicó.



“Tenemos cinco informes que hemos elaborado sobre distintos aspectos, catastro, terreno, tasación, vuelos de drones, distintos elementos para poder avanzar en buscar una solución, buscar una alternativa con calma y que realmente responda a la necesidad de las distintas partes”, añadió.



El plazo original otorgado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso vence el 27 de febrero y, tal como manifestó la autoridad, “como Estado acatamos lo que señala la ley y los tribunales, sin embargo, eso no significa no tratar de buscar soluciones, que es nuestra responsabilidad, la manera en que resolvamos puede abrir un camino con mayores posibilidades de futuro o un camino de problemas, de conflictos y de malos enfrentamientos”.



“Nosotros esperamos que el lunes, entre el propietario, los organismos del Gobierno, el alcalde, haya un acuerdo para darse un tiempo que permita construir las bases de un entendimiento, avanzar en este camino; esto no es de un día para otro, esto no se ha hecho otras veces. El solo hecho de conseguir los créditos, los recursos, establecer los valores, todo eso supone un tiempo”, complementó el secretario de Estado.



La solución que plantea el ministerio es que las propias familias que actualmente ocupan los terrenos de la megatoma puedan transformarse en propietarios, mediante cooperativas.



Por lo mismo, este fin de semana podría concretarse una reunión para realizar la constitución formal.