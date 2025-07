Metro defiende nuevo giro financiero: “No afecta la competencia”

Frente a las críticas por su ingreso al mercado de pagos, MetroPago defendió su posición, subrayando que el uso de infraestructura del Metro no representa una ventaja injusta ni afecta la competencia.



A través de un comunicado divulgado este martes, la compañía explicó que “el modelo presentado por MetroPago para evaluación del TDLC no restringe la competencia y se basa en el propósito de hacer más simple y accesible la vida diaria de las personas, especialmente de quienes utilizan el transporte público como parte esencial de su rutina”.



“En Chile existe más de una decena de emisores autorizados para operar tarjetas prepago y MetroPago viene a sumarse como una alternativa adicional, ampliando las opciones disponibles para los usuarios y permitiéndoles acceder a servicios que los benefician enmarcado en su propósito de integrar a las personas a un mundo en movimiento”, agrega el texto.



“La consulta ante el TDLC tiene el objetivo de fijar condiciones generales para un servicio complementario que se relaciona al uso de boleterías de Metro por parte de otros emisores distintos a MetroPago, bajo reglas claras y no discriminatorias que fomenten la libre competencia, tal como la ley lo exige”, aclara.



“La consulta no condiciona ni interfiere de ningún modo la autorización operativa ya otorgada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)”, cierra el texto.