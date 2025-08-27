Milei fue evacuado tras ser atacado con piedras y huevos en manifestación en Buenos Aires

El presidente argentino, Javier Milei, fue evacuado este miércoles en la provincia de Buenos Aires durante un acto electoral tras incidentes con manifestantes opositores que arrojaron objetos contra la camioneta descubierta en la que se trasladaba.

La situación derivó en enfrentamientos entre algunos de los concentrados y efectivos policiales.

Debido a los incidentes, el mandatario fue retirado de inmediato por su custodia junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mientras que el principal candidato oficialista en la provincia, José Luis Espert, se retiró del lugar en una motocicleta.

Los episodios se produjeron en un acto de campaña en Lomas de Zamora, donde Milei fue increpado por un numeroso grupo de opositores que le lanzó piedras, ramas y huevos. La policía intervino con escudos para protegerlo antes de evacuarlo en un vehículo blindado.

Tras la evacuación, se desató un enfrentamiento entre simpatizantes de ambos bandos, que dejó, según la prensa local, al menos tres heridos y dos detenidos.

MILEISMO CULPA A KIRCHNERISTAS

Ya de regreso en la residencia de Olivos, Milei publicó una foto junto a su hermana Karina y Espert, acompañada de un breve mensaje: “En Olivos con ‘el profe’ José Luis Espert y ‘el jefe’ Karina Milei luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas (kirchneristas) tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia”.

Aunque Milei responsabilizó a los kirchneristas, la protesta incluyó a representantes de diversos sectores y ciudadanos autoconvocados.

El presidente también aprovechó su mensaje para pedir el voto en las elecciones legislativas del 7 de septiembre en Buenos Aires y en las parlamentarias nacionales del 26 de octubre.

La Libertad Avanza, partido oficialista, calificó la actividad en Lomas de Zamora como “una caravana pacífica”, en la que “un grupo de manifestantes y militantes identificados con el kirchnerismo aprovechó la ocasión para insultar e intentar a agredir a quienes se expresaban a favor de terminar con el modelo empobrecedor kirchnerista”.

En un comunicado, la colectividad subrayó que “la cobardía y el patoterismo son parte del accionar de un modelo acorralado”, pero aseguró que no podrán detener “la fuerza de millones de argentinos que eligieron un cambio histórico y que hoy acompañan al presidente Javier Milei en la construcción de una Argentina libre, que bajó la pobreza y la inflación”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó en su cuenta de X que el episodio es “la muestra más fiel del final del kirchnerismo” y calificó a los manifestantes opositores como “militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también condenó la agresión en redes sociales, señalando: “El kirchnerismo organizó un ataque al presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar”.

“Estos tipos (hombres), para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo Nunca Más”, concluyó.