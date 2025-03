Millie Bobby Brown estalla por las críticas sobre su apariencia: “Me niego a disculparme por crecer”

Un duro descargo realizó en sus redes sociales la actriz británica, Millie Bobby Brown, quien se refirió a las diferentes críticas en torno a su apariencia física, donde apuntan a que ve mayor de la edad que tiene.

La protagonista de “Stranger Things”, de 21 años, publicó un comunicado y compartió un video en su cuenta de Instagram, en el que arremete contra algunos medios que han hablado sobre su aspecto, y subrayó que “esto no es periodismo, esto es bullying”.

“Quiero dedicar un momento para hablar de algo que creo que es más grande que yo. Algo que afecta a todas las mujeres jóvenes que crecen bajo el escrutinio público”, manifestó de entrada.

Acto seguido, señaló que comenzó “en la industria cuando tenía 10 años. Crecí frente al mundo y, por alguna razón, la gente no parece poder crecer conmigo. En lugar de eso, actúan como si se esperara que me quede congelada en el tiempo, como si todavía debería verme como lo hacía en la primera temporada de ‘Stranger Things’. Y como no lo hago, ahora soy un blanco de críticas”.

“Quiero hablar sobre algunos de los artículos que se publicaron recientemente y algunos de los escritores que están tan desesperados por quebrar mujeres jóvenes”, añadió, para luego enumerar ciertas publicaciones de diferentes medios.

“’¿Por qué las personas de la Generación Z como Millie Bobby Brown envejecen tan mal?’ escrito por Lydia Hawkins; ‘¿Qué se ha hecho Millie Bobby Brown en su rostro?’ escrito por John Eli; ‘Millie Bobby Brown confundida con la mamá de alguien mientras guía a su hermana menor Ava por Los Ángeles’, escrito por Cassie Carpenter; ‘Matt Lucas de ‘Little Britain’ (programa de comedia británico) hace un comentario cruel sobre el nuevo look de maternal de Millie Bobby Brown’, escrito por Bethann Edwards”, mencionó.

Frente a esto, expresó que “amplificar un insulto en lugar de cuestionar por qué un hombre adulto se burla de la apariencia de una mujer joven. Esto no es periodismo, esto es bullying”.

“El hecho de que escritores adultos inviertan su tiempo en diseccionar mi cara, mi cuerpo, mis decisiones, es inquietante. Que algunos de estos artículos estén escritos por mujeres, lo hace aún peor”, sostuvo.

Además, planteó que “me niego a disculparme por crecer. Me niego a hacerme más pequeña para encajar en las expectativas poco realistas de gente que no soporta que una niña se convierta en una mujer. No me voy a avergonzar de mi aspecto, de cómo visto o de cómo me presento”.

“Nos hemos convertido en una sociedad donde es mucho más fácil criticar que lanzar un cumplido ¿Qué es lo que a ti te incomoda tanto? Hagámoslo mejor, no solo por mí, sino por cada chica joven que merece crecer sin sentir el miedo de que la destrocen por simplemente existir”, cerró.