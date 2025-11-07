Millie Bobby Brown y David Harbour reaparecen abrazados después de polémica por supuesta denuncia 

Tras el revuelo que causó hace algunos días una supuesta denuncia que habría realizado Millie Bobby Brown en contra de David Harbour, los protagonistas de “Stranger Things” reaparecieron juntos esta semana, demostrando una gran cercanía.

Previamente, el Daily Mail reveló que la actriz habría denunciado por acoso y bullying a su compañero de elenco, antes del inicio del rodaje de la quinta y última temporada de “Stranger Things”.

El medio británico indicó que, luego de la acusación de Brown, Netflix abrió una investigación interna que se habría extendido por varios meses,

Además, detallaron que este fue un momento “muy duro” para Harbour, quien habría recibido en aquel entonces el apoyo de su ahora exesposa, Lilly Allen.

Brown y Harbour reaparecen

Sin embargo, en medio de una alfombra roja en Los Ángeles, previo al estreno de la última temporada de “Stranger Things”, los dos actores reaparecieron e intercambiaron muestras de cariño.

Brown y Harbour se abrazaron en el evento y posaron sonrientes ante las cámaras de los fotógrafos, dejando atrás los rumores que apuntaban a una relación tensa.

Por su parte, según consignó Radio Biobío, Ross Duffer, uno de los cocreadores de la serie, abordó la polémica, y si bien no profundizó al respecto, señaló que “obviamente, entienden que no puedo entrar en asuntos personales del set, pero diré que hemos estado haciendo esto durante 10 años con este elenco, y a estas alturas somos familia y nos importan mucho”.

“Así que, ya saben, nada importa más que tener un set donde todos se sientan seguros y felices”, sostuvo.