Ministro Ávila explicó la razón de las largas filas en colegios por matrícula

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, explicó la razón por la cual centenares de apoderados y padres están realizando filas durante toda la noche en varios establecimientos del país para lograr matricular a sus hijos.



En declaraciones al matinal “Contigo en la Mañana” de Chilevisión, Ávila explicó que “en el sistema de admisión escolar, que lleva bastantes años y que puede ser perfeccionado, tenemos que entender que evitó la discrecionalidad que tenían los establecimientos para la selección de la familia… lo que se logró es que todos los establecimientos que reciben recursos del Estado atienden a las familias sin ningún tipo de inscripción”.



Aclaró que “este sistema de admisión crea un algoritmo que permite que a partir de la postulación las familias van quedando en los establecimientos a los cuales postulan, en primera, en segunda y tercera opción”.



“Lo que sucede muchas veces es que después del periodo original de postulación y del periodo complementario, en donde se van generando distintas matrículas y se genera un nuevo proceso para las familias que estaban en la lista de espera, el proceso ya deja de residir en el Ministerio de Educación y este período reglamentario que parte del día 3 es responsabilidad directamente de los establecimientos o de los sostenedores”, informó.



Es por eso por lo que varios establecimientos, “que generan alta demanda porque las familias los valoran muchos, generan este periodo especial para que la gente se inscriba, si es que de alguna manera otra familia no opta por el establecimiento y se genera un cupo”.



“Este proceso que parte hoy día podría hacerse, tal como lo hemos recomendado por años, no solo yo, sino que los ministros y ministras anteriores, a través de un registro online que se abriría a las 00:00 horas del día 3 y que las familias podrían hacerlo directamente desde su teléfono o desde su casa”, indicó el secretario de Estado, pero agregó que algunos colegios “no lo hacen y abren este registro a lápiz, a papel, a la antigua, y ¿qué es lo que se genera? Que las familias no quieren perder esa oportunidad y comienzan a hacer filas”.



Ávila aseguró que “hoy día estamos hablando que un número importante de familias, sobre el 70%, no están en estas filas y del período reglamentario, podemos tener el dato más adelante, un número importante ya tiene un establecimiento asignado, está en su conformidad y esto que nosotros hoy día vemos que es lamentable, que yo ciertamente enfatizó y vamos a buscar las soluciones para que esto no pase, corresponde al período reglamentario excepcional donde los establecimientos ofrecen cupos para estudiantes de familias que quieren o insisten en que sus hijos vayan a esos lugares”.