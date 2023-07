Ministro Ávila se reunirá este jueves con el Colegio de Profesores

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se refirió a las ocho demandas que están solicitando desde el Colegio de Profesores, gremio que convocó a una movilización y paro nacional docente de al menos 24 horas para este miércoles.



El secretario de Estado sostuvo que “tenemos espacios frecuentes de diálogo y hemos podido llegar a soluciones, a respuestas muy concretas respecto de aquello que se nos ha pedido avanzar”, y que “hemos avanzado en el fin a la doble evaluación docente; en la jornada escolar completa; en el pago de bonos de incentivo al retiro”.



A propósito de la deuda histórica que han reclamado por décadas los profesores, Ávila quiso “reiterar –tal como lo señaló el Presidente de la República, en su Cuenta Pública– nuestro compromiso en poder avanzar en la reparación de la deuda histórica, iniciando este camino con los casos más urgentes”.



“Nosotros estamos avanzando en distintas fórmulas, y para eso tenemos que tener, obviamente, no solo la disposición y la voluntad, sino que también presupuestaria, eso es precisamente en lo que hemos ido avanzando. Nosotros tenemos urgencia, probablemente dentro de este año nosotros vamos a avanzar… No quiero poner ninguna fecha, pero es parte del compromiso que nosotros tenemos”, indicó.



Añadió que en el corto plazo “vamos a sostener una conversación con el Colegio de Profesores; lo hemos convocado para el día de mañana. Esperamos poder explicar largamente nuestra respuesta y conversar de cada uno de estos puntos (…) podemos, en alguno de estos temas, comprometer plazos, pero otros tienen un horizonte mucho más largo porque implican una asignación de recursos importante”.



“Hoy día el llamado que yo le haría al Colegio de Profesores y de Profesoras es a evaluar si es tan necesaria la suspensión de las clases para poder avanzar en aquellas soluciones que nosotros creemos que efectivamente tenemos que avanzar (…) Mi llamado sería a que sigamos conversando, sigamos dialogando, pero sin perder un minuto de clases”, agregó.



Remarcó que “hoy día tenemos que enfrentar la llamada deuda histórica”, pero que “es de esperar que no tengamos una deuda también como sociedad con nuestros niños y niñas que, lamentablemente, han perdido espacios de interacción y aprendizaje”.