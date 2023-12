Monsalve anuncia redistribución de carabineros para reforzar proceso de excusas

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, realizó la tarde de este domingo un balance de la jornada electoral desde La Moneda, destacando que, hasta el momento, el proceso se realiza con total tranquilidad en todo el país.



“El concepto que podría resumir hasta ahora el momento es de total normalidad, total tranquilidad. El proceso electoral se está llevando adelante de manera respetuosa, tranquila, las personas están concurriendo a los locales de votación”, sostuvo.

Monsalve reconoció largas filas en algunas comisarías producto del proceso de excusa, por lo que señaló que se pidió una redistribución de carabineros para cumplir con este trámite.

Casi 350 mil excusas para no votar registra Carabineros.



“Se ha pedido una redistribución de funcionarios de Carabineros de Chile para el proceso de excusa, porque hay lugares en particular donde hay mayor concentración de ciudadanos que están concurriendo a excusarse. Particularmente en las regiones del norte, hay muchos chilenos y chilenas que pertenecen a regiones del centro y sur de Chile que trabajan en la minería en el norte y que están procediendo a excusarse”, dijo el subsecretario.



Y respecto a la situación en la capital, el subsecretario indicó que “en la Región Metropolitana, en particular, hay una mayor concurrencia a procesos de excusas en los recintos policiales de las comunas Maipú y La Florida, por dar dos ejemplos, por lo tanto, se está procediendo a redistribuir al personal policial”.