Mulet pide “sueldos razonables” para los carabineros tras el caso del funcionario que ejercía como taxista y sufrió accidente

El diputado y precandidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, pidió “sueldos razonables” para carabineros tras el caso de un funcionario que ejercía como taxista para aumentar sus ingresos y que sufrió un accidente de tránsito.



Mulet señaló que “los carabineros deben tener un sueldo necesario para cubrir sus necesidades importantes como cualquier otro profesional de nuestro país”, y que “se requiere que descansen cuando no están en su cuartel o patrulla”.



“Realizan una función tensa y compleja, donde colocan en riesgo su vida”, reconoció el parlamentario, y agregó que “les exigimos mucho: que respeten, que cumplan la ley, horarios extensos, (…) que obviamente no violen los derechos humanos, que tienen que cumplir su labor cumpliendo una serie de reglas”.



Sin embargo, “tenemos que remunerarlos desde el Estado con sueldos razonables que les puedan permitir vivir, educar, tener salud ellos y sus familias. Eso es necesario y justo, sobre todo para la actividad que hacen”, expresó el legislador.



El precandidato presidencial recalcó también que “en el Estado hay sueldos muy grandes, hay ejecutivos de empresas (…) que ganan $30-$40 millones”, lo que a su juicio corresponden a “injusticias muy grandes que el país debe corregir”.



“Hay que hacer un esfuerzo, y si no hay recursos, buscarlos para que los carabineros tengan mayores ingresos, sueldos más justos, conforme la grave y difícil tarea que realizan”, remarcó.