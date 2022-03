Municipalidad de San Bernardo denunció en Fiscalía el ataque a la sede edilicia

"Hemos sido víctimas de un lumpen, de un grupo de delincuentes que no deben haber sido más de 40 personas, que las tenemos identificadas porque nuestras cámaras tienen evidencia de esto. Y en ese sentido, el llamado es que no vamos a bajar los brazos, que vamos a perseguir a los delincuentes, porque aquí no hay una reivindicación en particular, sino delincuencia, hacer daño", dijo el alcalde de San Bernardo, Christopher White.