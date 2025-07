Musante pide pasar a Comisión de Ética a diputado Kaiser por apoyar nuevo golpe de Estado

La diputada y subjefa de la bancada Indep-PPD, Camila Musante, solicitó enviar al diputado Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados tras sus polémicos dichos sobre un eventual respaldo a un nuevo golpe de Estado, declaraciones que calificó como “una amenaza futura a nuestra democracia” y sobre las que afirmó que “no podemos validarlas de ninguna manera desde la Cámara”.



La parlamentaria manifestó que “desde la casa de la democracia no vamos a tolerar amenazas a la democracia, tales como las del diputado Johannes Kaiser donde claramente dice que estaría de acuerdo con un golpe de Estado con todas sus consecuencias si se repitieran las circunstancias del año 73”.



Por este motivo, anunció que “he solicitado enviar a (Comisión de) Ética al diputado Kaiser porque sus declaraciones no son azarosas, son una amenaza futura a nuestra democracia y creo que no podemos validarlas de ninguna manera desde la Cámara de Diputadas y Diputados”.



“Tanto para él como para todos aquellos que deseen revivir el dolor y el sufrimiento que vivió nuestro país en dictadura, no vamos a validar violaciones a los Derechos Humanos ni mucho menos justificar las persecuciones ni los asesinatos por motivos políticos”, finalizó.