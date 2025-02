Naya Fácil confirma que la “Gala del Pueblo” no será transmitida por TV y apunta contra los canales 

Un duro descargo realizó este viernes la influencer Naya Fácil, luego de confirmar en sus redes sociales que la “Gala del Pueblo” finalmente no será transmitida por televisión.

A través de sus historias de Instagram, la joven expresó su decepción frente a esta situación, y también anunció que tomará una drástica decisión de cara a sus futuras apariciones en la pantalla chica.

Por un lado, Naya detalló que tuvo conversaciones con dos canales para abordar una eventual transmisión. “Fui a la oficina de los dos canales. En uno fueron bien sinceros y me dijeron que me iban a apoyar como dentro de sus programas que ellos tienen en la tarde y en la mañana, y que iban a evaluar si es que lo podrían transmitir, pero que sí o sí me iban a apoyar en los programas que tenían”, señaló, según consignó La Cuarta.

“En el otro canal me dijeron, ‘mira, nosotros estamos interesados en transmitir la gala, ¿puedes venir al canal?’. Y fui al canal. Llego allá, la reunión súper bien, les gustó la idea, ellos me propusieron ideas”, añadió.

Asimismo, indicó que “tengo todo en regla todo autorizado. Llego ahora con todo listo… y me dicen que no lo van a transmitir. O sea, me hicieron perder todo el tiempo…”.

“Supuestamente el canal no tiene esa plata, que no lo creo así, los canales tienen muchas lucas. O sea, ¿ustedes saben cuántos millones les pagan por un comercial que aparece en la tele? Bastante, estamos hablando de millones altos”, dijo, explicando que desde el canal en cuestión argumentaron que no tenían el presupuesto para trasladar un equipo a Viña del Mar.

Por otra parte, subrayó que “yo he cooperado en todas las entrevistas, notas, llamadas telefónicas que me han hecho, etc. ¿Ustedes creen que me han pagado un peso de eso? Ningún canal, nada”.

“Acá los únicos que están ganando son ellos”, remarcó, y a raíz de lo anterior, afirmó que “de hoy en adelante, como no me están apoyando, en este proyecto, donde lo único que pido es la transmisión, entonces yo no voy a dar más notas por zoom ni nada por el estilo, a menos que se me pague”.

En la misma línea, manifestó que “aquí hay que hacer las cosas justas. Si me dicen, ‘no tenemos plata transmitir’, lástima que yo tampoco tengo tiempo para estar dando entrevistas gratuitamente, mi tiempo es súper valioso estos días”.

De igual forma, la influencer aclaró que buscará otra plataforma para transmitir el evento. “Mi fin no es salir en vivo, en TV, mi fin es que la gente desde su casa, que les es imposible estar en Viña, quiero que lo vean desde su casa (…) Entonces tranquilidad ante todo, pero la transmisión va. Voy a buscar la plataforma donde transmitir la gala, con un buen equipo de cámaras”, precisó.