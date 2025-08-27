Home Vanguardia "neme sorprende y lanza dardo en vivo a mega: “hago 3 programas y ..."

Neme sorprende y lanza dardo en vivo a Mega: “Hago 3 programas y no me han subido el sueldo”

En medio de la reciente edición de “Mucho Gusto”, el animador del matinal realizó una sutil crítica a su casa televisiva, tras hablar directamente sobre su sueldo.

Leonardo Medina
José Antonio Neme sorprendió este miércoles en el matinal de Mega, “Mucho Gusto”, tras lanzar un particular dardo al canal, haciendo alusión a su sueldo.

Todo ocurrió en medio de una entrevista con el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, acerca de la autorización del Gobierno para que Carabineros compre pistolas taser.

En este sentido, el periodista evidenció que estaba cansado de volver a tener que discutir sobre este tema, señalando que “cuando ocurren este tipo de cosas, y suceden estas discusiones, son de una insensatez tan grande que yo sólo estoy participando de la conversación porque me pagan para eso”. 

“Pero si no me pagaran no participaría, porque creo que ya es una estupidez, hay mil hu… más importantes que hacer que hablar de las taser, que ya está zanjado en la mayoría del planeta”, añadió. 

A la vez, indicó que “pero como me tienen contratado en este canal para hablar de cosas que me gustan y que no me gustan tanto…”.

En ese instante, su compañera Karen Doggenweiler, en tono de broma, lo interrumpió diciendo: “No te pagan tanto como dicen, también”. 

Frente a esto, Neme aprovechó de lanzar una indirecta al canal, manifestando que “no, no me pagan tanto… Me podrían pagar mejor. Hago 3 programas y no me han subido el sueldo”.

“No importa, no importa. Aprovecho de pasar el dato”, agregó entre risas, mientras que Doggenweiler mencionó que “te van a dar un bono de Fiestas Patrias”. 

Cabe destacar que, además de conducir “Mucho Gusto”, Neme también lidera junto a Francisca García-Huidobro los estelares “Only Fama” y “Only Friends”, que se emiten los viernes y sábado, respectivamente. 

