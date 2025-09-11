Home Vanguardia "nicki nicole y su relación con lamine yamal: “estoy muy enamorada..."

Nicki Nicole y su relación con Lamine Yamal: “Estoy muy enamorada”

En medio de un evento de moda, la cantante argentina se refirió brevemente a su romance con el futbolista del Barcelona y evidenció su felicidad por esta relación.

Leonardo Medina
La cantante argentina, Nicki Nicole, se refirió a su relación amorosa con el futbolista del Barcelona, Lamine Yamal, y aseguró estar muy “feliz” y “enamorada”. 

En medio de un desfile de modas en Barcelona, la artista conversó con medios españoles y abordó brevemente su romance con el jugador de 18 años. 

Por un lado, manifestó que estaba “muy feliz en Barcelona. La verdad, con mucho cariño de la gente y quiero agradecer a todos por el apoyo”. 

Acto seguido, consultada por si estaba feliz a nivel personal, dijo estar “muy feliz, estoy muy enamorada”, frase con la que, de paso, desmintió los rumores sobre una supuesta ruptura con Yamal. 

En tanto, una reportera gritó en ese momento “enamorada está de Lamine Yamal. Ya lo ha reconocido. Viva el amor”, generando risas en la cantante. 

Cabe destacar que Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron su relación el pasado 25 de agosto, durante la celebración del cumpleaños de la artista. 

Source Texto: La Nación
