No lo reconocieron: Leonardo DiCaprio fue revisado por la policía antes de ingresar a una exclusiva fiesta en Ibiza

Un singular momento vivió recientemente Leonardo DiCaprio en Ibiza, luego de que agentes de policía lo revisaran antes de ingresar a una exclusiva fiesta en la isla española.

El actor se encuentra de vacaciones en la isla junto a su novia Vittoria Ceretti, y fue invitado a un evento organizado por el artista español, Arón Piper, y una marca de tequila.

Según un video difundido por Daily Mail, DiCaprio vestía completamente de negro, con su característico jockey y una cadena, mientras esperaba su turno para ser revisado.

Asimismo, en el video se escucha a una mujer decir: “Me están registrando por completo en este momento”.

Una fuente citada por el medio Page Six detalló que la acción policial no tenía al intérprete como objetivo, ya que “a cada persona se le revisó y pidió identificación”.

“Los policías españoles simplemente no reconocieron a DiCaprio al principio. Qué divertido, lo miraron dos veces y lo dejaron pasar”, añadió la misma fuente.

Por su parte, el evento también contó con invitados de la talla de Kendall Jenner y Tobey Maguire, amigo cercano de DiCaprio. A la vez, trascendió que el famoso rapero, Travis Scott, no pudo ingresar a la fiesta, debido a que fue rechazado en la entrada.