Home Vanguardia "no lo reconocieron: leonardo dicaprio fue revisado por la policía..."

No lo reconocieron: Leonardo DiCaprio fue revisado por la policía antes de ingresar a una exclusiva fiesta en Ibiza

El actor, quien se encuentra de vacaciones en la isla española junto a su novia Vittoria Ceretti, fue controlado en la entrada a una fiesta organizada por Arón Piper y una marca de tequila.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

Un singular momento vivió recientemente Leonardo DiCaprio en Ibiza, luego de que agentes de policía lo revisaran antes de ingresar a una exclusiva fiesta en la isla española.

El actor se encuentra de vacaciones en la isla junto a su novia Vittoria Ceretti, y fue invitado a un evento organizado por el artista español, Arón Piper, y una marca de tequila.

Según un video difundido por Daily Mail, DiCaprio vestía completamente de negro, con su característico jockey y una cadena, mientras esperaba su turno para ser revisado. 

Asimismo, en el video se escucha a una mujer decir: “Me están registrando por completo en este momento”.

Una fuente citada por el medio Page Six detalló que la acción policial no tenía al intérprete como objetivo, ya que “a cada persona se le revisó y pidió identificación”. 

“Los policías españoles simplemente no reconocieron a DiCaprio al principio. Qué divertido, lo miraron dos veces y lo dejaron pasar”, añadió la misma fuente.

Por su parte, el evento también contó con invitados de la talla de Kendall Jenner y Tobey Maguire, amigo cercano de DiCaprio. A la vez, trascendió que el famoso rapero, Travis Scott, no pudo ingresar a la fiesta, debido a que fue rechazado en la entrada.

@dailymail This is the awkward moment Leonardo DiCaprio is stopped and searched by police who don't recognize him outside an exclusive Ibiza party. In new footage, recorded earlier this month and obtained exclusively by the Daily Mail, the 50-year-old Hollywood star is seen held up in the street with his girlfriend, 27-year-old model Vittoria Ceretti, and a retinue of pals. A woman, who could be Ceretti, can be heard saying, 'they are searching me right now, full on', as DiCaprio – who has ditched his usual facemask – holds out the contents of his pockets to be inspected by the Spanish cops. Read more at Daily Mail #celebrity #entertainment #leonardodicaprio ♬ original sound – Daily Mail
Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional

Vizcarra ingresó a la cárcel: En el recinto de Barbadi...

El miércoles, el juez Jorge Chávez Tamariz dictó cinco meses de prisión preventiva contra Vizcarra para evitar un posible intento de fuga frente a una eventual condena por el delito de cohecho pasivo propio, vinculado a presuntos sobornos recibidos cuando fue gobernador de Moquegua (2011-2014).

Leer mas
Nacional

Turista coreano fue gravemente herido tras ser atacado...

Según información preliminar, el hombre habría intentado interactuar con el animal con la aparente intención de tomarse una “selfie”, pero fue atacado y mordido con fuerza en una de sus piernas.

Leer mas
Vanguardia

Eskarcita revela que interrumpió embarazo a los 16 año...

La participante de “Mundos Opuestos” compartió la compleja experiencia que vivió en su adolescencia, e indicó que la pareja que tenía en aquel entonces “ahora está en la cárcel”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
8
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/