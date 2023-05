Pablo Galdames y la incertidumbre por su futuro: “Tengo contrato con el Genoa y no sé si el club querrá contar conmigo”

Este miércoles, el futbolista chileno Pablo Galdames, participó en la conferencia de prensa del Cremonese, de cara al último duelo que sostendrá su equipo en la Serie A, liga en la cual ya consumaron su descenso hace unas semanas.

En medio de los rumores que lo acercaban a la Universidad Católica en nuestro país, el volante se refirió a lo que ha sido su paso en su actual club, en el cual se encontraba a préstamo desde el Genoa, y además, se refirió a la incertidumbre que mantiene por su futuro.

”Tuve problemas físicos en Genoa y jugué muy poco en 6 meses, además que tenía mucha competencia. Cuando llegó la oportunidad de venir acá, la aproveché porque el técnico me conocía. Mi objetivo era sumar minutos en cancha y creo que lo he logrado”, aseguró el ex Unión Española.

Asimismo, profundizó en que “he demostrado que puedo jugar en la Serie A. Gabriel Heinze me ayudó mucho cuando estaba en Argentina, en lo que es un fútbol menos táctico y también menos intenso. Aquí en Italia encuentras jugadores del más alto nivel, especialmente cuando te encuentras con los grandes equipos”.

En relación a su destino en la siguiente temporada, se mostró con ganas de seguir en Italia, pero admite que no tiene mayor certeza en torno a dónde continuará su carrera.

“No sé qué será de mí, todavía tengo un año de contrato con el Genoa y no sé si el club querrá contar conmigo el año que viene. Estoy esperando jugar el último partido acá, ver si me llaman de la selección y en junio sabré mi futuro. Acá estoy feliz, pero por ahora sé que debo volver a Genoa”, cerró Galdames.