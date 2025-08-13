Home Vanguardia "paloma mami recuerda su breve paso por “rojo” y lanza fuerte crít..."

Paloma Mami recuerda su breve paso por “Rojo” y lanza fuerte crítica: “Era muy falso”

“Ellos decían ‘¡sonríe, ríete, aplaude!’ Y yo estaba como ‘no puedo, no puedo fingir eso’, pero todos los demás lo hacían tan bien y yo pensaba ‘son unos profesionales’”, señaló la artista.

Leonardo Medina
Paloma Mami se sinceró durante su reciente participación en el podcast “Zach Sang Show”, y recordó su breve paso por el programa de TVN, “Rojo, el color del talento”, espacio en el que estuvo el 2018. 

La cantante lanzó una fuerte crítica al recordado concurso, apuntando duramente contra su formato y las dinámicas internas.

“Estuve en esa mier… por máximo dos semanas. No duré. No era mi onda”, manifestó de entrada.

Luego, el conductor del espacio le dijo “te hizo más famosa que si hubieras ganado el programa”.

“Sí, porque me fui. Era muy televisivo, era tan falso. Yo pensaba como ‘Dios mío, no puedo con esto’”, añadió la artista.

A la vez, comentó que “ellos decían ‘¡sonríe, ríete, aplaude!’ Y yo estaba como ‘no puedo, no puedo fingir eso’, pero todos los demás lo hacían tan bien y yo pensaba ‘son unos profesionales’”, y agregó: “Yo no puedo fingir, soy de Nueva York, somos auténticos”.

“Era como lo que piensas de la televisión, cada uno tenía sus propios planes. Por ejemplo, te decían algo, pero iban y hacían otra cosa. Yo pensaba ‘¿estoy en el club de Glee?’, era así”, sostuvo.

Finalmente, el conductor señaló que sus excompañeros arruinaron su oportunidad en el programa, ya que ella terminó siendo más famosa. “Yo solo me ocupo de mis propios asuntos”, concluyó Paloma Mami.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Leonardo Medina

Leonardo Medina
