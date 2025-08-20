“Pampita” se sincera sobre su reconciliación con Martín Pepa: “Nos extrañábamos mucho”

Luego de un mes de haber anunciado su quiebre, la modelo Carolina “Pampita” Ardohain y el polista Martín Pepa sorprendieron recientemente, tras decidir retomar su relación amorosa.

El pasado fin de semana, ambos fueron captados tomados de la mano en el Hamptons Polo Club de Nueva York, y este martes, la pareja llegó a Buenos Aires, ocasión en la que Pampita se refirió por primera vez a la reconciliación.

“No veníamos hablando. Pero hablamos, nos extrañábamos, quisimos hablar en persona, había mucho que conversar… y nos vamos a dar otra oportunidad”, manifestó en diálogo con algunos medios.

También, la expareja de Benjamín Vicuña desmintió los rumores que apuntaban a que la ruptura ocurrió en malos términos, remarcando que “se dicen muchas cosas que son mentira y lastiman mucho a familiares, cercanos y amigos. Se ensucia todo, pero nosotros sabíamos la verdad”.

Respecto a una declaraciones que realizó recientemente, donde decía que quería estar soltera por un tiempo, mencionó que “la vida cambia de un segundo para el otro (…) Se podría decir que el amor me volvió a sorprender”.

“Hablamos después de un mes y medio, nos dimos cuenta de que nos extrañábamos mucho, que era muy fuerte lo mal que la estábamos pasando y que valía la pena intentar de vuelta”, añadió.

En cuanto a las versiones que señalaban que el entorno de Pepa no estaba contento con su presencia, enfatizó que “es raro y más para alguien que no es del medio cuando dicen cosas de su persona, que no son verdad o dicen que su entorno está hablando mal de mí, que tampoco es verdad, te impresiona bastante obvio, porque no estás acostumbrado”.

En su momento, trascendió que el motivo del quiebre tenía que ver con la distancia, ya que el polista trabaja en Nueva York y la modelo en Argentina. En este sentido, consultada por cómo será la dinámica de la relación, Ardohain contó que “trataremos de vernos más porque nos veíamos cada tres semanas y obviamente es poco. Viajaremos los dos, obviamente que le buscaremos la manera”.