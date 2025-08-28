Home Vanguardia "paul vásquez anuncia su retiro de los escenarios: “creo que 30 añ..."

Paul Vásquez anuncia su retiro de los escenarios: “Creo que 30 años ya son suficientes”

En una conversación con “El Medio Día”, el comediante confesó que le pondrá fin a su carrera en el humor, y reveló que le gustaría despedir a “El Flaco” en el Festival del Huaso de Olmué.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

Un inesperado anuncio realizó este jueves Paul Vásquez, quien en una conversación con “El Medio Día” (TVN), dio a conocer su retiro de los escenarios, para enfocarse en su nueva etapa laboral como Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS). 

El comediante confesó que tiene la intención de darle una especial despedida a su famoso personaje, “El Flaco”, apuntando a una eventual presentación en el Festival del Huaso de Olmué 2026.

“Tengo el gran anhelo de hacer una linda despedida al Flaco, y me quiero despedir en un gran escenario que en estos 30 años que llevo, en el que nunca he estado. Me falta ese único escenario y me gustaría despedirme en El Patagual”, manifestó, haciendo referencia al escenario del Festival del Huaso de Olmué.

“Sería un sueño, qué mejor escenario que El Patagual que siempre lo veo y siempre he soñado pararme ahí”, añadió. 

A la vez, comentó que “no quiero retirarme con el Flaco hecho añicos (…) Quiero que la gente me recuerde con El Flaco íntegro, que está óptimo y todavía puede levantar los pies para decir el ‘chia’, ‘combos iban y combos venían’. La rutina que quiero mostrar es para la familia, al estilo del Flaco”. 

En este sentido, explicó que el 2026 quiere comenzar a enfocarse por completo en la salud pública, ejerciendo la carrera que estudió. “Es el camino donde quiero andar, quiero lograrlo. En la práctica me sentí muy útil, aliviané la espera (de los pacientes o familiares) e hice cosas con mi humor… lo pude ocupar”, sostuvo.

“El Flaco se va a retiro, creo que 30 años ya son suficientes. Quiero gastar los últimos cartuchos en esto, en entregar mis conocimientos, invertir lo que estudié”, subrayó. 

Por otra parte, mientras hablaba de sus estudios, Vásquez se emocionó hasta las lágrimas, al recordar su lucha contra las adicciones. “Yo debería estar muerto, y lo logré. Yo debería estar muerto y mira dónde estoy. Haber avanzado, haber alcanzado metas y no haberme rendido. Yo debí haber estado muerto hace tiempo, lo logré, avancé y voy por más”, expresó. 

Source Texto: La Nación/Foto: Captura
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional

VIDEO: Javier Milei reacciona después de la agresión e...

El presidente argentino, Javier Milei, restó importancia este jueves 29 de agosto a un incidente con pedradas que lo forzó a huir de un mitin, afirmando que no se dejaría intimidar y culpando del episodio a sus opositores políticos, a quienes acusó de tácticas difamatorias.

Leer mas
Nacional

La Florida invita a “Expo Patitas”, feria gratuita par...

La actividad contempla charlas educativas, adopciones, concursos, exhibiciones de animales exóticos y la entrega de collares de geolocalización GPS del programa CO.RA.GE. El evento se realizará este sábado 30 y domingo 31 de agosto, entre las 12:00 y 20:00 horas, en el Parque Balneario, ubicado en Alonso de Ercilla #1380.

Leer mas
Internacional

Revelan aterrador manifiesto de Robin Westman, el tira...

El autor de los crimenes difundió un video de once minutos en el que aseguraba que podía atacar el establecimiento educacional y lanzaba múltiples insultos de carácter antisemita.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
8
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/