Paul Vásquez anuncia su retiro de los escenarios: “Creo que 30 años ya son suficientes”

Un inesperado anuncio realizó este jueves Paul Vásquez, quien en una conversación con “El Medio Día” (TVN), dio a conocer su retiro de los escenarios, para enfocarse en su nueva etapa laboral como Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS).

El comediante confesó que tiene la intención de darle una especial despedida a su famoso personaje, “El Flaco”, apuntando a una eventual presentación en el Festival del Huaso de Olmué 2026.

“Tengo el gran anhelo de hacer una linda despedida al Flaco, y me quiero despedir en un gran escenario que en estos 30 años que llevo, en el que nunca he estado. Me falta ese único escenario y me gustaría despedirme en El Patagual”, manifestó, haciendo referencia al escenario del Festival del Huaso de Olmué.

“Sería un sueño, qué mejor escenario que El Patagual que siempre lo veo y siempre he soñado pararme ahí”, añadió.

A la vez, comentó que “no quiero retirarme con el Flaco hecho añicos (…) Quiero que la gente me recuerde con El Flaco íntegro, que está óptimo y todavía puede levantar los pies para decir el ‘chia’, ‘combos iban y combos venían’. La rutina que quiero mostrar es para la familia, al estilo del Flaco”.

En este sentido, explicó que el 2026 quiere comenzar a enfocarse por completo en la salud pública, ejerciendo la carrera que estudió. “Es el camino donde quiero andar, quiero lograrlo. En la práctica me sentí muy útil, aliviané la espera (de los pacientes o familiares) e hice cosas con mi humor… lo pude ocupar”, sostuvo.

“El Flaco se va a retiro, creo que 30 años ya son suficientes. Quiero gastar los últimos cartuchos en esto, en entregar mis conocimientos, invertir lo que estudié”, subrayó.

Por otra parte, mientras hablaba de sus estudios, Vásquez se emocionó hasta las lágrimas, al recordar su lucha contra las adicciones. “Yo debería estar muerto, y lo logré. Yo debería estar muerto y mira dónde estoy. Haber avanzado, haber alcanzado metas y no haberme rendido. Yo debí haber estado muerto hace tiempo, lo logré, avancé y voy por más”, expresó.