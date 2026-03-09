Home DATO ÚTIL "pensión garantizada universal: ¿cuáles son las causales por las q..."

Pensión Garantizada Universal: ¿Cuáles son las causales por las que podrías perder el beneficio?

En algunos casos, el Instituto de Previsión Social podría dictaminar la suspensión o extinción de la ayuda económica, la cual entrega un monto de hasta $231.732, o $250.275 si tienes tienes 82 años o más.

Leonardo Medina
La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un importante beneficio mensual que entrega el Instituto de Previsión Social (IPS) a las personas de 65 años o más, que cumplan con ciertos requisitos. 

El aporte puede alcanzar los $231.732 para las personas entre 65 y 81 años. Asimismo, por la Reforma de Pensiones, el monto máximo es de $250.275 si tienes 82 años o más.

Sin embargo, existen ciertos casos en los que se podría dictaminar la suspensión o extinción de esta ayuda.

Causales de suspensión

Por un lado, el IPS, que revisa periódicamente si sigues cumpliendo con los requisitos, podría suspender el beneficio en alguno de los siguientes escenarios

  • No cobrar la PGU durante 6 meses continuos. Puedes solicitar la reactivación del beneficio en el plazo de 6 meses desde que se emitió la resolución de suspensión. Si no se solicita en este período, el IPS debe extinguir o poner término al beneficio.
  • No entregar los antecedentes para acreditar el cumplimiento de los requisitos necesarios para mantener la PGU, en el período de tres meses contados desde que se generó la solicitud por parte de IPS.

Causales de extinción

En paralelo, se puede proceder con la extinción de la PGU en caso de: 

  • Fallecimiento del beneficiario o beneficiaria. La pensión se extinguirá el último día del mes del fallecimiento.
  • Permanecer fuera de Chile por un período superior a 180 días continuos o discontinuos durante un año calendario (enero a diciembre). Para solicitar nuevamente el beneficio, la persona debe acreditar, además de los otros requisitos legales, residencia en el país por un período no inferior a 270 días en el año inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud.
  • Entregar antecedentes incompletos, erróneos o falsos, con el objetivo de acreditar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la PGU.
  • Dejar de cumplir el requisito de focalización, es decir, no integrar un grupo familiar perteneciente al 10 % más rico de la población de Chile.

Requisitos

Cabe destacar que los requisitos para acceder a la Pensión Garantizada Universal corresponden a: 

  • Tener 65 años cumplidos para acceder al beneficio. Para facilitar la solicitud, puedes ingresarla a partir de los 64 años y 9 meses de edad.
  • No pertenecer al 10 % más rico de la población, lo que se acredita mediante el Puntaje de Focalización Previsional, que considera algunos datos del Registro Social de Hogares (RSH), además de información relacionada con los ingresos y necesidades de tu grupo familiar.
  • Acreditar residencia en territorio chileno con el certificado de viajes que entrega la PDI, cumpliendo simultáneamente las siguientes condiciones: (1) Un período no inferior a 20 años continuos o discontinuos, desde que cumpliste 20 años de edad. (2) Un período no inferior a cuatro años de residencia en los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud del beneficio.
  • Tener una pensión base igual o menor a $1.252.602, conformada por la suma de la Pensión Autofinanciada (PAFE), que calcula la AFP, junto a las demás pensiones de sobrevivencia, accidentes del trabajo y del sistema antiguo de pensiones que estés percibiendo.
