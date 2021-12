Percy Marín le escribió a Paul Vásquez “¡qué aprenda a trabajar el drogadicto!” y el humorista le contestó con potente reflexión

La pareja de la diputada Camila Flores (RN) y Core de la Región de Valparaíso, Percy Marín, le dedicó unas duras palabras al humorista nacional Paul Vásquez, más conocido como “El Flaco”.

La polémica ocurrió en el Facebook de Radio Futuro, luego que la emisora compartiera una noticia en las redes donde informaba que Paul Vásquez participó en el último videoclip de la banda de punk rock Paranoia.

En ese marco, Percy Marín escribió en el post de Facebook: “Qué aprenda a trabajar el drogadicto!”, en referencia al comediante.

A raíz de este hecho, varios comentarios surgieron luego de lo escrito por el esposo de la diputada Flores, que luego continuó con un cruce en redes sociales con el vocalista de la agrupación Paranoia.

Marín, escribió adjuntando una foto del vocalista de la banda cuando éste defendió a “El Flaco”: “Y este simio sabe escribir! Notable”.

Como respuesta, Rodrigo Muñoz compartió una noticia de la suspensión de Percy Marín de Renovación Nacional hace unos meses atrás

LA REACCIÓN DE PAUL VÁSQUEZ

Producto de los ácidos dichos del Core contra Paul Vásquez, este emitió una declaración pública al respecto diciendo: “Me parece impresentable que una persona que ocupa un cargo público, se refiera a otros a través del prejuicio, la falta de respeto y la intolerancia. Los mismos que se llenan la boca hablando de la paz. Esto solo refleja su ignorancia, y peor aún, refleja que no creen en la posibilidad de las personas de rehabilitarse, de ganarle a la droga, de crecer”, afirmó.

Vásquez cerró el comunicado apuntando: “Pero no me sorprende, porque al final no creen en nada más que en el dinero. Yo sigo caminando firme junto a mi gente. Sé muy bien quién soy y las luchas que he ganado. Estoy orgulloso de lo que soy hoy. El tiempo pone las cosas en su lugar, espero algún día que personas como estas no tengan más espacios para pisotear a otras para ser alguien”.