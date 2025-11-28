Perú anuncia un “comité binacional de cooperación migratoria” ante llegada de migrantes a la zona fronteriza

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, anunció este viernes la conformación de “un comité binacional de cooperación migratoria” con Chile, en medio de las tensiones por la llegada de varios migrantes a la zona fronteriza buscando cruzar al país vecino.

Lo anterior ocurre mientras el gobierno peruano evalúa decretar estado de emergencia en sus zonas limítrofes.



“Hemos decidido conformar un comité binacional de cooperación migratoria. Ese comité debe estar inaugurando sus tareas el día lunes en la mañana. La idea es resolver los problemas de cooperación entre ambos países”, señaló De Zela, informó Emol.

La autoridad hizo las declaraciones en conferencia de prensa luego de liderar una reunión con miembros de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), los viceministros de Defensa e Interior y representantes de la Policía Nacional del Perú (PNP).



Agregó que “entendemos claramente cuál es la situación que está teniendo nuestro país vecino, la comprendemos, la hemos analizado, y, por consiguiente, hemos tomado contacto hace unas pocas horas con las autoridades del gobierno chileno, concretamente con la Cancillería chilena”.



El canciller peruano sostuvo que los contactos los están sosteniendo con las autoridades chilenas y descartó cualquier diálogo con el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien aparece como favorito en las encuestas y cuyo posible triunfo habría acelerado el movimiento en las fronteras, consignó Emol.

“El señor Kast es un candidato a la Presidencia de Chile. Todavía no ha sido elegido y todavía no sabemos si va a ser elegido. Por tanto, no es una autoridad chilena y no puede hablar en nombre del Gobierno de Chile”, remarcó.

