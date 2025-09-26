“Por ningún motivo”: Carla Jara reacciona a predicción sobre eventual reconciliación con Kaminski 

Luego de una sorpresiva predicción que realizó Vanessa Daroch, en torno a una eventual reconciliación entre Carla Jara y Francisco Kaminski, la ex “Mekano” alzó la voz recientemente y reaccionó a los dichos de la tarotista.

Hace algunos días, Daroch reveló esta predicción en el programa de Zona Latina, “Zona de Estrellas”, donde manifestó que “Kaminski va a querer volver a su lado (de Jara). Va a pasar un tiempo, van a pasar varias cosas, aparecen las cartas de querer volver, quizás no por amor, pero sí por una estabilidad emocional, por querer estar con su familia, con su hijo”.

Además, en esa ocasión señaló que “algo va a pasar entre Camila y Carla, no sé si va a ser una conversación o se van a juntar, algo va a pasar que nos va a dejar plop. Nos vamos a enterar un tiempito después o alguien las va a ver o va a filtrar. Pero las veo a las dos juntas conversando en una mesa, puede ser que se hablen por mensaje y después se junten”.

Tras el revuelo que generó este vaticinio, la panelista de “Hay que decirlo” (Canal 13), Paulina Nin, se contactó con Jara para conocer su opinión al respecto.

En este sentido, Nin indicó en dicho espacio televisivo que “estas son palabras exactas y textuales de Carla Jara. Me dice que ‘esa fue una tontera que salió, ni siquiera vi quién lo dijo’”.

“’Me han llamado, no tenía idea’, parece que esto lo hizo en vivo, ni siquiera estaba la Carla o le dijo a ella”, añadió.

Luego, en torno a una eventual reconciliación con Kaminski, Jara respondió de forma contundente que “no, por ningún motivo, ni lo he pensado ni se me ha cruzado por la mente. Sólo mantengo contacto con Kaminski porque es el padre de mi hijo y mantengo una relación cordial por mi hijo, como cualquier ser humano normal y educado, pero no se me cruzaría por la mente”.

“Termina diciéndome ‘por favor, tú puedes decir en el programa cómo le pueden creer a una carta del tarot que fue tirada en vivo’”, concluyó Paulina.