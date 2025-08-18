“Por razones obvias”: Karen Doggenweiler toma drástica decisión en “Mucho Gusto” por candidatura de ME-O

La animadora de “Mucho Gusto”, Karen Doggenweiler, anunció este lunes que tomó una importante decisión respecto a su rol en el matinal de Mega, luego de la inscripción de la candidatura presidencial de su esposo, Marco Enríquez-Ominami.

Consignar que Enríquez-Ominami inscribió oficialmente este lunes su quinta candidatura presidencial.

En este sentido, Doggenweiler dio a conocer que optó por marginarse de los segmentos políticos del matinal, pensando en la cobertura de las próximas semanas.

“Yo he tomado la decisión de marginarme de los segmentos políticos por razones bien obvias”, expresó la conductora, añadiendo que “Marco está inscribiendo su candidatura hoy, logró juntar las firmas y va a estar en la papeleta”.

A la vez, planteó que “a todos los candidatos los conozco, los he entrevistado muchas veces, y bueno, para que ellos aquí puedan desarrollar sus ideas en un momento tan desafiante de nuestro país, y, por su puesto, Marco también pueda venir a las entrevistas, es que he tomado esta decisión”.

“Atendiendo al canal por mi inquietud, también lo agradezco”, sostuvo Doggenweiler.

Por su parte, desde Mega también publicaron un comunicado, donde señalaron que “Megamedia y la periodista Karen Doggenweiler han acordado que, como animadora de Mucho Gusto, se abstendrá de participar durante las próximas semanas en los segmentos del programa dedicados a cubrir los debates y entrevistas asociados a la carrera presidencial y al proceso eleccionario de noviembre próximo”.