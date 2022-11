Presidencia de la Cámara: ministra Vallejo pide respetar la palabra comprometida

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fue consultada este lunes si el Ejecutivo está dispuesto a negociar un acuerdo con la oposición para llevar a cabo el programa del Presidente Boric, en el marco de la elección de este lunes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.



“Nosotros lo que esperamos es que al menos los que comprometieron su palabra la respeten en esta oportunidad”, remarcó.



“Toda conversación y entendimiento, si bien lo está acompañando nuestra ministra secretaria general de la Presidencia (Ana Lya Uriarte), le corresponde liderarlo a los partidos oficialistas, y en eso han estado”, manifestó.



Indicó que “si bien no fue parte de la conversación del encuentro oficialista ayer (domingo), evidentemente durante el día de hoy se estará avanzando en esa dirección, no nos corresponde a nosotros determinar el nivel de alcance de esa conversación y si cruza la vereda del frente”.



ENCUESTA CADEM



Vallejo se refirió también a la baja aprobación del Presidente Boric en la última encuesta Cadem, donde la gestión del Mandatario cayó al 25%, su peor nivel desde que asumió el cargo en marzo pasado.



Según recalcó, hay que “mejorar la gestión política, mejorar la gestión programática, mejorar la gestión comunicacional, porque esto se trata del trabajo, de mejorar siempre el trabajo y la gestión de gobierno con los sectores que además están en la misma línea que nosotros de poder avanzar en cambios sustantivos, porque sabemos que no va a bastar con el gobierno y no basta con el gobierno”.



Aseveró que “por eso hicimos un encuentro oficialista ayer con la importancia que tienen los partidos y los parlamentarios que son quienes legislan”.



Agregó que “por eso vamos a tener encuentros con los alcaldes y alcaldesas de todo el país, por eso hemos sostenido encuentro con los gobernadores”.



Respecto a la gestión comunicacional, expresó que “todavía uno se encuentra en la calle con personas que no sabían que existía el Copago Cero y que podían hacer uso del sistema público sin pagar absolutamente nada por una operación o cualquier otro tipo de prestación, y menos sabían que era una política del Presidente Gabriel Boric”.



Añadió que “ese tipo de cosas nos interesa comunicar más permanentemente”.