Presidente Boric visitó en el SML a familia de menor fallecido en choque en Recoleta

Patricia Schüller Gamboa
El Presidente Boric acudió al Servicio Médico Legal de Recoleta, donde se reunió con la familia del menor de 12 años que falleció tras el choque entre un furgón escolar y un vehículo en el cual se encontraban dos sujetos con antecedentes penales.

Según consignó Emol, el Mandatario conversó con la familia de la víctima junto al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el subsecretario de la cartera, Víctor Ramos.

“La muerte de un niño desgarra el alma de Chile”


“La muerte de un niño y puesta en riesgo de otros en un choque a un furgón escolar provocado por dos delincuentes (ambos ya detenidos) desgarra el alma de Chile. Es la sociedad entera la que abraza a las familias que hoy sufren y repudia a quienes han provocado esta tragedia”, expresó.

Además, señaló que ha instruido a los ministros a “ponerse a disposición de las familias. El Estado a través de todas sus instituciones hará valer el Derecho y la Justicia”.

Junto con ello, comprometió contribuir con agilizar la entrega del cuerpo del menor por parte del SML, como espera la familia. Y el ministro Elizalde ofreció la ayuda del programa de atención a víctimas de la cartera.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
8
