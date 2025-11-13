Presidente de la Cámara de Diputados dice que se podría votar el sábado Acusación Constitucional contra Pardow

El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), dijo que si la comisión revisora de la Acusación Constitucional contra el exministro de Energía entrega el informe sobre la respuesta de Diego Pardow este viernes, alcanzaría a citar a los parlamentarios para el sábado día 15, justo un día antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias.



“El exministro Pardow ya contestó a la comisión revisora de la Acusación Constitucional y ellos tienen que despachar el informe. Si eso se hace el día viernes, inmediatamente yo podría citar el día sábado. De lo contrario, tendría que ser después del Presupuesto de la República, eso quiere decir el día 20 o 21 a más tardar”, señaló Castro.



Agregó que “lo importante es que estamos 100% dispuestos a legislar en ese sentido en nuestro rol fiscalizador y yo estoy seguro también de que no va a variar mayormente la votación en términos que si se hace antes de las elecciones o después”.



“Lo importante es que cumplamos el mandato constitucional”, añadió.

En tanto, el diputado presidente de la comisión revisora de la Acusación Constitucional, Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social), confirmó que convocarán a la instancia a las personas que solicitó el propio exministro tras presentar su defensa en un escrito de 121 páginas.



Tras una primera revisión, Mulet afirmó que “no hay grandes sorpresas” aunque reconoció que “me llama la atención eso de no generar alarma pública”.



Al respecto y tras recibir la defensa presentada por el exministro, Mulet detalló que esta fue recibida el miércoles por la tarde y “dentro del plazo”. Luego de una primera revisión, señaló que “voy a agregar la convocatoria a un conjunto de personas que ha solicitado que sean invitadas por parte del ministro Pardow”.



“Ojalá todas las veamos mañana (viernes) en la sesión de la tarde. Vamos a calcular con el secretario de la Comisión para darle un espacio razonable a cada una y avanzar rápidamente”, indicó.



En cuanto a los argumentos presentados en el escrito, el parlamentario señaló que “la contestación, lo que, leído hasta ahora en una lectura rápida, no hay grandes sorpresas. Hay una línea argumentativa parecida a la que se ha dado a conocer públicamente, a la que señalaron algunas personas que fueron a la comisión, sobre que no tendría atribuciones”.

“Lo que me llama la atención es esa de no generar alarma pública”

Aunque reconoció que “lo que me llama la atención es esa de no generar alarma pública, a propósito de la autodenuncia de Transelec, pero eso tenemos que analizarlo en su mérito y con tranquilidad en el fondo en los próximos días”.



En ese sentido, reafirmó que en la comisión “vamos a llegar al fondo. Es muy importante este tema, no es un problema baladí, aquí se subieron las cuentas de la luz indebidamente a 7,5 millones de usuarios en Chile. Un poco a algunos y un poco más a otros. Esto no es una cosa menor”.



“Hay que ver quién defiende y se pone del lado de los consumidores en este proceso. Y es una buena oportunidad de ir analizando la acusación constitucional, pero también sabiendo, viendo e investigando qué pasa en esta industria”, aseguró.



Y consultó: “¿Por qué es tan poco competitiva? ¿Por qué suceden estas cosas donde los clientes no están presentes en la fijación tarifaria, por ejemplo, o que no pueden pedir su revisión los usuarios?. Es muy curioso que los que compran no participen”.



En conclusión, Mulet remarcó que “hay que ver muchas cosas, y por eso es que es una acusación muy importante, que va más allá de la situación propiamente tal del exministro Pardow, para hacer un análisis completo del tema”.



La comisión fue convocada para este viernes en dos sesiones. La primera desde la 10:30 a 12:30 horas. Y la segunda, desde las 14:30 hasta las 17:00 horas.