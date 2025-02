Presidente Noboa llama a “seguir luchando” y celebra victoria ante el “viejo Ecuador”

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, celebró su victoria en la primera vuelta de las elecciones de este domingo frente a lo que considera “los partidos del viejo Ecuador” y llamó a “seguir luchando” de cara al balotaje que tendrá lugar el 13 de abril próximo, en la que volverá a medirse con la correísta, Luisa González.



Noboa se impuso por un estrecho margen, al haber obtenido el 44,3% de los votos. González, del Movimiento Revolución Ciudadana, logró el 43,8% de los sufragios.



El actual mandatario evitó pronunciarse sobre estos ajustados resultados durante la noche electoral, pero reapareció este lunes con un mensaje en redes de agradecimiento a sus votantes, “por la esperanza y por el coraje de volver a creer”. “De creer que el país puede ser diferente. Uno de progreso, sin corrupción, y de un esfuerzo constante por enfrentar a las mafias, y no de pactar con ellas”, señaló, al aludir a algunas de sus grandes consignas políticas.



Noboa aspira además a conformar una Asamblea Nacional distinta, en la que su partido pueda convertirse en primera fuerza. El Parlamento unicameral, cuyos resultados están aún por concretarse, estaba hasta ahora en manos de la oposición política.



Noboa y González concluyeron la jornada electoral con una amplia ventaja frente a sus rivales, a los que deben ahora convencer en busca de potenciales apoyo. El tercer aspirante más votado, el líder indígena Leónidas Iza, que obtuvo un 5,2% de los sufragios señaló en sus primeras declaraciones que no se apresurará para decantarse por nadie.



Iza señalo que no tomará ninguna decisión de manera independiente y apeló, en cambio, al “poder colectivo”. Explicó que en primer lugar se reunirá su movimiento para hablar de las líneas políticas y de una “propuesta de país”, informó el diario Primicias.



Por su parte, la candidata presidencial Andrea González, que logró un 2,7% de los votos, dejó claro que nunca podría hablar “absolutamente nada” con Luisa González, a la que vinculó con supuestas corruptelas durante los gobiernos de Correa.