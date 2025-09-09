Home Vanguardia "protagonista de “la casa de papel”, Úrsula corberó, anuncia que e..."

Protagonista de “La Casa de Papel”, Úrsula Corberó, anuncia que espera a su primer hijo con “Chino” Darín

La actriz española dio a conocer la especial noticia en sus redes sociales, donde compartió una foto de ella, en la cual se aprecia su vientre abultado. “Esto no es IA”, escribió

Leonardo Medina
La actriz española, Úrsula Corberó, anunció este martes que está esperando a su primer hijo junto al intérprete argentino, Ricardo “Chino” Darín, luego de 9 años como pareja.  

Corberó, protagonista de la famosa serie “La Casa de Papel”, dio a conocer la noticia en su cuenta de Instagram, donde compartió una especial imagen. 

En concreto, la intérprete publicó una foto de ella, en la cual se aprecia su vientre abultado. Además, añadió el mensaje: “Esto no es IA”. 

Por su parte, “Chino” Darín, hijo del reconocido actor Ricardo Darín, reposteó la misma publicación, junto a varios emoticones de corazones.

Diferentes figuras del mundo del espectáculo felicitaron a la pareja en la sección de comentarios de la publicación, como Blanca Suárez, Camila Cabello, Emilia Mernes, Arón Piper, Pedro Alonso, e incluso la actriz nacional, Mariana di Girolamo, quien trabajó con Corberó en la película “El Jockey”.

Cabe destacar que Corberó y “Chino” Darín iniciaron su relación en el año 2016, después de conocerse en el rodaje de la serie “La Embajada”.

Source Texto: La Nación
