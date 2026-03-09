Qué hacer en Santiago: bares asiáticos que debes conocer en la capital

Si te preguntas qué hacer en Santiago y quieres probar algo distinto para salir de noche, los bares y restobar asiáticos se han convertido en una alternativa popular en la capital. Estos espacios combinan gastronomía, coctelería y ambientes inspirados en distintos lugares de Asia.

Desde locales inspirados en los bares nocturnos de Corea del Sur hasta espacios influenciados por la cultura japonesa, aquí te contamos algunos bares asiáticos que debes conocer en la Región Metropolitana.

Qué hacer en Santiago: bares coreanos para disfrutar parrilla, soju y comida callejera

Seúl Pocha

Dirección: Av. Irarrázaval 3420, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y te interesa probar la cultura gastronómica asiática en un ambiente nocturno distinto, Seúl Pocha es un bar inspirado en los bares nocturnos coreanos. Estos nacen desde los puestos callejeros de Corea del Sur donde las personas se reúnen después del trabajo para comer, tomar y conversar.

Con el tiempo, muchos de estos puestos pasaron de la calle a espacios tipo bar, pero mantuvieron su esencia de compartir comida y disfrutar de una noche relajada con amigos.

En su carta se encuentra el pollo frito estilo coreano en distintas versiones, como el Chicken Original, el Chicken Ganyang con salsa de soya agridulce y el Chicken Yangnyeom, con una salsa picante y dulce. También ofrecen platos tradicionales como bulgogi, carne de vacuno salteada en salsa de soya y topokki, que es una masa de arroz con salsa picante.

A esto se suman otras preparaciones como kimchi jeon, japchae y mandu. Además, el local cuenta con bebidas coreanas que complementan la experiencia. Con esto, Seúl Pocha busca recrear en Santiago la vibra de los bares callejeros de Corea.

OH BOK KOREAN BBQ

Dirección: Av Vitacura 4085, Vitacura, Región Metropolitana.

Oh Bok Korean BBQ, combina una parrillada coreana con soju bar. Una de sus características principales es que cada mesa cuenta con su propia parrilla, donde las personas cocinan la carne al momento.

El menú incluye distintos cortes de carne como panceta, lomo vetado o cerdo, además de acompañamientos tradicionales. Entre ellos destacan el kimchi jjigae, arroz, verduras y los clásicos banchan, pequeños platos de acompañamiento coreanos.

La forma tradicional de comer el Korean BBQ es envolviendo la carne en hojas de lechuga junto con arroz, salsas y banchan. Para acompañar la experiencia, el local también ofrece soju y cócteles preparados.

Qué hacer en Santiago: bares y restaurantes inspirados en la cultura japonesa

Hitomi Tomi

Dirección: Av. Tobalaba 947, Providencia, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y te interesa conocer bares asiáticos con una propuesta distinta, Hitomi Tomi es un bar de inspiración japonesa que mezcla gastronomía y coctelería en un ambiente nocturno.

El concepto del lugar está inspirado en las izakayas japonesas, bares tradicionales donde las personas se reúnen después del trabajo para comer pequeños platos, tomar algo y conversar.

En su carta se pueden encontrar platos fríos y calientes de inspiración japonesa, además de preparaciones como nigiri, sushi y ramen, junto con distintas tapas para compartir como gyozas o karaage.

Otro de los atractivos del lugar es su coctelería de autor, donde varios tragos están inspirados en sabores japoneses. A esto se suman opciones más clásicas para quienes prefieren bebidas tradicionales, además de sake, cervezas y otras alternativas para acompañar la comida y vivir la cultura japonesa.

Alto Japón

Dirección: San Pío X 2397, Providencia, Región Metropolitana.

Dirección: Av. Italia 1219, Providencia, Región Metropolitana.

Con más de una década de funcionamiento, se caracterizan por trabajar con productos frescos y pescados del día, además de mantener una propuesta en constante innovación con nuevas combinaciones de sabores. Su cocina combina influencias japonesas, peruanas, thai y orientales, creando platos que mezclan distintas técnicas y estilos.

En su carta se pueden encontrar preparaciones como sushi rolls tradicionales y también rolls sin arroz, además de opciones como sashimi, tiraditos, ceviches y tartar, descubriendo la verdadera cultura japonesa.

El lugar también cuenta con cócteles de autor y una terraza donde puedes disfrutar la experiencia con amigos o en grupo, lo que lo convierte en una gran alternativa para quienes buscan qué hacer en Santiago.