¿Qué hacer en Santiago con tu mascota? los mejores panoramas para un fin de semana

Dejar a tu mascota esperando en casa ya no es opción. Santiago cuenta con varios espacios para que los perros disfruten, ya sea corriendo al aire libre o probando nuevos sabores en una terraza.

Si llega el fin de semana y te preguntas qué hacer en Santiago sin excluir a tu peludo. Esta guía reúne parques con circuitos de agilidad, restaurantes con menús especiales y senderos de trekking de baja dificultad para que aproveches la ciudad con la mejor compañía.

Un día relajante en el parque

Parque Bicentenario

Elegante, amplio y siempre impecable, el Parque Bicentenario es uno de los pulmones verdes más valorados de Vitacura. Con sus 30 hectáreas de extensión a orillas del río Mapocho, ofrece senderos planos que son el escenario perfecto para caminar, trotar o pedalear bien acompañado.

Si te preguntas qué hacer en Santiago para regalarle un día increíble a tu mascota, este recinto lidera la lista de los mejores parques para perros.

Su gran atractivo es que tienen su propia zona para mascotas, un circuito cercado de 920 metros cuadrados, diseñado exclusivamente para el entretenimiento y adiestramiento canino. El espacio está completamente equipado con juegos de agilidad que incluyen plataformas, muros, barras, ruedas de salto y un túnel de desplazamiento.

La experiencia está pensada para la comodidad de todos. El área incorpora bebederos especiales para los animales, mientras que los dueños pueden relajarse en zonas de estar con escaños y agradable sombra para disfrutar del paseo.

Los puedes visitar entre el nudo vial Pérez Zujovic y la calle Isabel Montt, comuna de Vitacura.

Parque Padre Hurtado

Compartido por las comunas de La Reina, Las Condes y Providencia, el Parque Padre Hurtado se alza como el segundo pulmón verde más grande del país.

Si buscas qué hacer en Santiago para desconectarte del cemento, sus más de 52 hectáreas ofrecen amplios senderos, grandes zonas de pasto y sectores arbolados ideales para pasear bajo la sombra.

Y aunque destaca como uno de los grandes parques para perros de la capital, es importante recordar que aquí la regla es que el ingreso de mascotas está permitido, pero el uso de correa es estrictamente obligatorio en el recinto.

El lugar está totalmente equipado con baños, áreas de descanso y servicios básicos, facilitando una visita cómoda para toda la familia. Puedes visitarlo de martes a domingo y en su acceso de Av. Francisco Bilbao 8105, pagando una entrada peatonal de $500, o de $1.000 si ingresas acompañado de tu mascota.

Un almuerzo Pet Friendly

Jardín Mallinkrodt

Dejando atrás los parques y pasando al mundo gastronómico, si buscas qué hacer en Santiago junto a tus peludos al caer la tarde, el Jardín Mallinkrodt es una de tus paradas.

Su formato al aire libre y su ambiente relajado lo hace un muy buen restaurantes pet friendly. De amplia gastronomía, desde tacos y hamburguesas hasta sushi.

Pero la experiencia es completa para todos, con snacks para mascotas, mientras los dueños pueden disfrutar de una refrescante carta de cócteles en jarra, perfectos para brindar con amigos.Actualmente, Jardín Mallinkrodt cuenta con dos sedes: una en Mallinkrodt 170, en pleno barrio Bellavista, y otra en Av. Vitacura 6780, en el sector de Los Cobres, manteniendo intacto su concepto en ambas ubicaciones.

Lusitano Restaurant & Café

Para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren disfrutar de una excelente gastronomía sin dejar a sus mascotas en casa, Lusitano Restaurant & Café se presenta como una alternativa imperdible dentro del circuito de restaurantes pet friendly de la capital.

Su local principal, ubicado en Condell 1414, en pleno Barrio Italia, destaca por un acogedor patio interior cubierto de pasto sintético, un espacio especialmente diseñado para que los animales puedan acompañar la velada de forma cómoda, siempre y cuando permanezcan amarrados a la mesa o a la silla de sus dueños por seguridad. Además, cuentan con una segunda sede en Antonio Bellet 345, Providencia, ampliando las opciones para visitarlos.

Su carta ofrece una cuidada propuesta mediterránea con claros guiños portugueses, como gambas al ajillo, la tradicional Cataplana do Mar o el sabroso Bife à Portuguesa. Para maridar estos sabores, el recinto dispone de una excelente selección de vinos y cócteles clásicos, como el negroni o un refrescante moscow mule.

Un trekking en Santiago con tu mascota

Parque Cerro Calán

Si después de los parques y la comida buscas elevar la ruta sin mayor exigencia física, el Parque Cerro Calán, en Las Condes, es una excelente alternativa para una caminata familiar.

Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago el fin de semana, este espacio de 56 hectáreas ofrece un panorama ideal de trekking pet friendly para principiantes.

Su mayor atractivo es un sendero perimetral de dos kilómetros, prácticamente plano y con accesibilidad universal, lo que lo vuelve perfecto para paseos tranquilos con mascotas, niños, coches, adultos mayores o personas con movilidad reducida.

El parque está pensado para los animales, con bebederos, dispensadores de bolsas y baños públicos a lo largo del recorrido. Además, cuenta con miradores con vistas panorámicas al valle y la cordillera, que transforman la caminata en una experiencia aún más especial.

Y para cerrar el paseo con un toque educativo y cultural, en la cima se encuentra el histórico Observatorio Astronómico Nacional.

@streetdogs_cl 📍Trekking 100% Petfriendly en SCL ⁣ ⁣ Te dejo esta recomendación de trekking 100% en la comuna de Las Condes, este es el Parque Observatorio Cerro Calán, el cual permite llevar perros con correa en su circuito de 2 km. ⁣ ⁣ Es de dificultad baja, casi siempre plano, con un sendero demarcado y con distintos puntos de observación, con asientos y hasta zona de picnic y juegos para niños. Ideal para ir en familia y con tu mascota a disfrutar del paisaje y aire libre 🏔️. ⁣ ⁣ El equipo de paseo que utilizamos para este paseo fue:⁣ ⁣ – Correa Light 5 mts: Liviana y resistente, ideal para paseos outdoor, super sport. ⁣ ⁣ – Arnés Strap: Liviano, cómodo y ergónico. Ideal para dar esa sensación de libertad y comodidad en actividades deportivas. ⁣ ⁣ Déjanos tu recomendación de más lugares para visitar con nuestras mascotas 🐶 ⁣ ⁣ #Chile #perro #perros #petfriendly #trekking #correa ♬ In the Summertime – Mungo Jerry

Parque Mahuida

Ubicado en La Reina en Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095, el Parque Mahuida cuenta con 170 hectáreas que combinan áreas verdes y atracciones infantiles.

Para quienes buscan qué hacer en Santiago con opciones de trekking fácil, el Sendero Loma Pelada es la ruta principal: un trayecto de 3 kilómetros y baja dificultad que se completa en aproximadamente dos horas, apto para principiantes y mascotas. Quienes busquen mayor exigencia tienen la opción del Cerro La Cruz, un recorrido de 10 horas.

La caminata se puede complementar con las instalaciones operativas dentro del parque, como la Granjaventura, la pista de trineos Rodelbahn y el columpio en altura de Vértigo Park. El acceso peatonal cuesta $1.000 (menores de 6 años entran gratis) y el ingreso por mascota es de $500, mientras que el valor para vehículos varía según el tipo.

Un panorama perfecto para la familia y un trekking pet friendly.