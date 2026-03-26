Home Viajes "qué hacer en santiago: conoce los libros y cuentos infantiles sob..."

Qué hacer en Santiago: conoce los libros y cuentos infantiles sobre el espectro autista y dónde conseguirlos

A próximos del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, estos libros invitan a comprender el TEA desde una mirada cercana y respetuosa, promoviendo la inclusión y el entendimiento a través de la lectura.

Natalia Hess
Comparte esta noticia
Qué hacer en Santiago: conoce los libros y cuentos infantiles sobre el espectro autista y dónde conseguirlos

Si estás buscando qué hacer en Santiago, la lectura se convierte en una excelente alternativa, especialmente en el contexto del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

El 2 de abril se busca visibilizar y promover una mayor comprensión sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA), por lo que, los libros infantiles y familiares cumplen un rol clave para fomentar la empatía, la inclusión y el conocimiento desde temprana edad. A través de historias emotivas, ilustraciones y relatos cercanos, estas lecturas invitan a conocer distintas formas de ver y sentir el mundo.

Qué hacer en Santiago: libros que abordan el autismo desde la empatía y la experiencia

La Niña de las Abejas

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres explorar libros que aborden el espectro autista, tienes que conocer “La Niña de las Abejas”. Escrito por Patricia Schüller Gamboa e ilustrado por Nacha Márquez, este libro álbum propone una historia que mezcla naturaleza, emoción y reflexión.

El relato sigue a Ana Luisa, una niña que vive en el sur de Chile junto a sus abuelos y que tiene una conexión especial con las abejas, logrando comprender su lenguaje. A través de esta metáfora, el libro invita a acercarse al Trastorno del Espectro Autista (TEA) desde una perspectiva cotidiana, mostrando las formas únicas de percibir el mundo.

Publicado por Ediciones Mac-Kay, este libro es ideal para niños, familias y docentes, convirtiéndose en una lectura significativa. 

La Niña de las Abejas está disponible en distintas librerías a lo largo del país, tanto de manera presencial como online. Puedes encontrarlo en librería Antártica, librería Lolita, entre otras. Además de plataformas digitales como Buscalibre y el Fondo de Cultura Económica y librería MacKay, lo que facilita su acceso para quienes buscan este libro.

La Niña de las Abejas

Tengo una chispa en la cabeza

Escrito por Daniel Millán López e ilustrado por Marisa Martínez, este cuento busca divulgar sobre el TEA, pero de manera accesible para niños y familias.

La historia sigue a Elena y Hugo, dos hermanos autistas que viven su día a día con distintas experiencias, sensibilidades y formas de ver el mundo. A través de ellos, el libro muestra cómo el autismo puede expresarse de maneras diversas, desde la hipersensibilidad a los sonidos hasta dificultades con cambios o texturas, pero también con intereses intensos y formas únicas de aprender.

Además, incorpora explicaciones claras y un glosario final que ayuda a entender conceptos clave, convirtiéndolo en una herramienta útil tanto para niños como para adultos que acompañan procesos de diagnóstico o aprendizaje.

Puedes buscarlo en sitios como Buscalibre o Amazon, además de la librería del GAM y la librería Antártica. 

Qué hacer en Santiago: cuentos infantiles para entender la neurodiversidad y la inclusión

Los Conectamigos y el Festival de Neurópolis

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres acercarte a libros que expliquen la neurodiversidad desde una mirada positiva, Los Conectamigos y el Festival de Neurópolis es una excelente opción. Escrito por Tatiana Luis y Dafne Santana, este cuento ilustrado propone una forma didáctica y entretenida de entender las diferencias en el funcionamiento del cerebro.

La historia sigue a un grupo de amigos que deben organizar el Festival de Neurópolis, pero enfrentan dificultades porque cada uno piensa, siente y actúa de manera distinta. A través de situaciones cotidianas, el libro muestra cómo estas diferencias pueden generar conflictos, pero también cómo, al comprenderlas y valorarlas, se transforman en fortalezas.

Puedes buscarlo en plataformas como Buscalibre o Amazon, además de consultar en librerías de Santiago que trabajen con editoriales internacionales o que permitan encargos. 

Los Conectamigos y el Festival de Neurópolis

¡Ana, dónde vas!

Escrito por David Gómez e ilustrado por Irene Bofill, este cuento aborda la hipersensibilidad sensorial, una característica común dentro del espectro autista.

La historia sigue a Ana, una niña con un oído muy sensible que se ve sobrepasada por ruidos fuertes como bocinas o gritos, lo que la lleva a huir en busca de un lugar donde sentirse segura. A través de este relato simple pero emotivo, el libro permite comprender cómo estímulos cotidianos pueden afectar profundamente a personas con TEA, invitando a mirar el mundo desde su perspectiva.

Con ilustraciones llenas de color y una narrativa cercana, busca fomentar la empatía y la inclusión desde la infancia. Además, pone en valor la importancia de encontrar espacios seguros y respetar las distintas formas en que cada persona percibe su entorno.

¡Ana, dónde vas! está disponible en librerías y plataformas online. Puedes buscarlo en sitios como Buscalibre o Amazon, además de consultar en librerías de Santiago que trabajen con literatura infantil o proyectos editoriales vinculados a la inclusión.

¡Ana, dónde vas!
Source Texto: La Nación/Foto: Alfonso Diaz/PenguinRandomHouse/fundacionorange
Comparte esta noticia
Natalia Hess https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
UDI respalda a vocera y acusa “falta de unidad” en el ...

En una declaración pública, los parlamentarios señalaron que “manifestamos nuestro absoluto respaldo a la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, frente a las críticas que ha recibido por parte de algunos dirigentes de Renovación Nacional y la preocupante ausencia de apoyo desde el Partido Republicano”.

Leer mas
Vanguardia
Confirman a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda como a...

La dupla de conductores finalmente se mantendrá para las próximas dos ediciones del certamen de la Ciudad Jardín. “Su trabajo ha sido ampliamente valorado tanto por la crítica especializada como por el público”, destacó la organización del evento.

Leer mas
Internacional
VIDEO: Las claves del proceso contra Maduro y la polém...

El análisis incluye las implicancias políticas y judiciales de un proceso considerado histórico para Venezuela. El foco también está en las pruebas que presentaría la Fiscalía para acreditar vínculos con redes criminales. Entre ellas, se mencionan presuntas conexiones con organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua, en el marco de las acusaciones por tráfico de drogas y terrorismo.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Natalia Hess
29
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/