Qué hacer en Santiago: conoce los libros y cuentos infantiles sobre el espectro autista y dónde conseguirlos

Si estás buscando qué hacer en Santiago, la lectura se convierte en una excelente alternativa, especialmente en el contexto del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

El 2 de abril se busca visibilizar y promover una mayor comprensión sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA), por lo que, los libros infantiles y familiares cumplen un rol clave para fomentar la empatía, la inclusión y el conocimiento desde temprana edad. A través de historias emotivas, ilustraciones y relatos cercanos, estas lecturas invitan a conocer distintas formas de ver y sentir el mundo.

Qué hacer en Santiago: libros que abordan el autismo desde la empatía y la experiencia

La Niña de las Abejas

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres explorar libros que aborden el espectro autista, tienes que conocer “La Niña de las Abejas”. Escrito por Patricia Schüller Gamboa e ilustrado por Nacha Márquez, este libro álbum propone una historia que mezcla naturaleza, emoción y reflexión.

El relato sigue a Ana Luisa, una niña que vive en el sur de Chile junto a sus abuelos y que tiene una conexión especial con las abejas, logrando comprender su lenguaje. A través de esta metáfora, el libro invita a acercarse al Trastorno del Espectro Autista (TEA) desde una perspectiva cotidiana, mostrando las formas únicas de percibir el mundo.

Publicado por Ediciones Mac-Kay, este libro es ideal para niños, familias y docentes, convirtiéndose en una lectura significativa.

La Niña de las Abejas está disponible en distintas librerías a lo largo del país, tanto de manera presencial como online. Puedes encontrarlo en librería Antártica, librería Lolita, entre otras. Además de plataformas digitales como Buscalibre y el Fondo de Cultura Económica y librería MacKay, lo que facilita su acceso para quienes buscan este libro.

Tengo una chispa en la cabeza

Escrito por Daniel Millán López e ilustrado por Marisa Martínez, este cuento busca divulgar sobre el TEA, pero de manera accesible para niños y familias.

La historia sigue a Elena y Hugo, dos hermanos autistas que viven su día a día con distintas experiencias, sensibilidades y formas de ver el mundo. A través de ellos, el libro muestra cómo el autismo puede expresarse de maneras diversas, desde la hipersensibilidad a los sonidos hasta dificultades con cambios o texturas, pero también con intereses intensos y formas únicas de aprender.

Además, incorpora explicaciones claras y un glosario final que ayuda a entender conceptos clave, convirtiéndolo en una herramienta útil tanto para niños como para adultos que acompañan procesos de diagnóstico o aprendizaje.

Puedes buscarlo en sitios como Buscalibre o Amazon, además de la librería del GAM y la librería Antártica.

Qué hacer en Santiago: cuentos infantiles para entender la neurodiversidad y la inclusión

Los Conectamigos y el Festival de Neurópolis

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres acercarte a libros que expliquen la neurodiversidad desde una mirada positiva, Los Conectamigos y el Festival de Neurópolis es una excelente opción. Escrito por Tatiana Luis y Dafne Santana, este cuento ilustrado propone una forma didáctica y entretenida de entender las diferencias en el funcionamiento del cerebro.

La historia sigue a un grupo de amigos que deben organizar el Festival de Neurópolis, pero enfrentan dificultades porque cada uno piensa, siente y actúa de manera distinta. A través de situaciones cotidianas, el libro muestra cómo estas diferencias pueden generar conflictos, pero también cómo, al comprenderlas y valorarlas, se transforman en fortalezas.

Puedes buscarlo en plataformas como Buscalibre o Amazon, además de consultar en librerías de Santiago que trabajen con editoriales internacionales o que permitan encargos.

¡Ana, dónde vas!

Escrito por David Gómez e ilustrado por Irene Bofill, este cuento aborda la hipersensibilidad sensorial, una característica común dentro del espectro autista.

La historia sigue a Ana, una niña con un oído muy sensible que se ve sobrepasada por ruidos fuertes como bocinas o gritos, lo que la lleva a huir en busca de un lugar donde sentirse segura. A través de este relato simple pero emotivo, el libro permite comprender cómo estímulos cotidianos pueden afectar profundamente a personas con TEA, invitando a mirar el mundo desde su perspectiva.

Con ilustraciones llenas de color y una narrativa cercana, busca fomentar la empatía y la inclusión desde la infancia. Además, pone en valor la importancia de encontrar espacios seguros y respetar las distintas formas en que cada persona percibe su entorno.

¡Ana, dónde vas! está disponible en librerías y plataformas online. Puedes buscarlo en sitios como Buscalibre o Amazon, además de consultar en librerías de Santiago que trabajen con literatura infantil o proyectos editoriales vinculados a la inclusión.