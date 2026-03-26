Qué hacer en Santiago: descubre dónde comprar huevitos de pascua en la capital

Si estás buscando qué hacer en Santiago durante la temporada de Pascua, salir en busca de huevitos de chocolate se transforma en un panorama perfecto para disfrutar en familia, regalar o simplemente darse un gusto.

En los últimos años han surgido opciones mucho más innovadoras que van más allá del típico huevito, incorporando rellenos distintos, presentaciones y tendencias virales como los chocolates estilo “Dubái”. Por eso, si quieres salir de lo tradicional y descubrir nuevas experiencias, estos lugares se posicionan como algunos de los imperdibles para esta Pascua en la Región Metropolitana.

Qué hacer en Santiago: encuentra opciones clásicas y de calidad para esta Pascua

Ponte Chiasso

Dirección: Avenida Apoquindo 2730, piso 3 local 304 5, Las Condes.

Si estás buscando qué hacer en Santiago durante Semana Santa, Ponte Chiasso se posiciona como una de las opciones más atractivas para encontrar huevitos de Pascua. Este lugar destaca por sus propuestas dulces pensadas para regalar y compartir.

Dentro de su oferta sobresalen los huevos marmolados de chocolate de leche, disponibles en distintos tamaños, ideales tanto para pequeños detalles como para regalos más contundentes. También cuentan con opciones como huevos macizos y presentaciones especiales, como su clásica zanahoria con sorpresa de huevos.

Chocolates Leonidas

1)Dirección: Las Tranqueras 1535, Vitacura, Región Metropolitana.

2)Dirección: General Holley 50, L-15 Providencia, Región Metropolitana.

3)Dirección: Parque Arauco – tercer nivel, Región Metropolitana.

Esta reconocida marca destaca por sus chocolates elaborados en Bélgica con ingredientes naturales y manteca de cacao, lo que asegura alta calidad.

Ofrecen más de 20 variedades de huevitos de Pascua, con sabores que van desde caramelo, avellana y praliné de vainilla, hasta pistacho y combinaciones más innovadoras como chocolate con galleta o incluso versiones con huevitos rellenos de petazeta.

Entre sus formatos puedes encontrar desde bolsas y cajas pequeñas ideales para regalar, hasta presentaciones más grandes como ballotin de hasta 1 kg o elegantes cilindros metálicos, perfectos para compartir. También cuentan con opciones sin azúcar y packs especiales que incluyen figuras como conejos o gallinas de chocolate.

Qué hacer en Santiago: dónde encontrar huevitos innovadores al estilo Dubái

Jo Pastelería

Dirección: Av. Apoquindo 2770, MUT, Las Condes, Región Metropolitana.

Dentro de su propuesta de temporada sobresale la huevera de Pascua, que incluye seis huevitos rellenos con distintos sabores como Nutella, manjar, manjar Oreo e incluso una versión inspirada en el chocolate Dubai.

También ofrecen opciones como el “Super Huevo Lotus”, elaborado con chocolate de leche belga y relleno con pasta Biscoff, pintado a mano y acompañado de un pequeño martillo de madera para romperlo, lo que lo convierte en una experiencia entretenida.

Para quienes prefieren lo clásico, también cuentan con huevitos macizos de chocolate de leche en formato más simple.

Del’art Chocolat

Dirección: Padre Hurtado Norte 1183, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres sorprender con opciones diferentes, Del’art Chocolat ofrece propuestas que combinan creatividad y sabores intensos.

Uno de sus productos más llamativos es el Huevo Dubai, elaborado con chocolate de leche y un relleno cremoso que no está al centro, sino adherido a la capa de chocolate, logrando un balance perfecto entre textura crocante y suavidad en cada mordida.

También cuentan con otras opciones como su zanahoria de chocolate blanco en forma de corazón, ideal para regalar, además de huevitos clásicos macizos.