¿Qué hacer en Santiago?: Lugares para acampar en la Región Metropolitana

Si te preguntas qué hacer en Santiago y buscas una alternativa distinta para el fin de semana, los campings cercanos a la ciudad se han consolidado como una opción accesible para desconectarse de la rutina.

Desde el Cajón del Maipo hasta Melipilla, desde La Nación seleccionamos algunos de los campings más recomendados, ideales para disfrutar en familia, con amigos o en pareja.

Camping Laguna del Maipo

Para quienes buscan campings cerca de Santiago, el Camping Laguna del Maipo es una alternativa ideal para desconectarse sin salir de la Región Metropolitana, ubicado a solo 40 minutos de la ciudad, y que combina la tranquilidad del entorno natural con espacios pensados para el descanso y la recreación.

Ubicado en Jaime Guzmán 5165, Isla de Maipo, este recinto cuenta con tres hectáreas habilitadas para picnic, piscinas y acceso directo al río Maipo.

Su infraestructura está pensada para visitas familiares y grupos, ofreciendo estacionamiento, parrillas y piscinas para grandes y chicos. A esto se suma la zona de pesca y la posibilidad de realizar rafting en las salidas al río.

En cuanto a los valores, el ingreso para adultos tiene un costo de $10.000 por el día y $5.000 por la noche, mientras que el valor para niños es de $8.000.

El recinto funciona todo el año, en horario de 08:30 a 21:00 horas.

Santuario de la naturaleza Yerba Loca

Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y buscan una experiencia de naturaleza más intensa, el Santuario de la Naturaleza Yerba Loca es uno de los destinos clásicos para acampar y realizar actividades al aire libre sin salir de la Región Metropolitana.

Ubicado en Curva 15, Ruta G-21, Lo Barnechea, el parque ofrece diversas actividades además del camping, como trekking, montañismo, cabalgatas y escalada en hielo, considerando que algunas dependen de la temporada.

El recinto cuenta con tres zonas habilitadas para acampar: Villa Paulina, Las Cascadas y Casa de Piedra Carvajal. De ellas, solo Villa Paulina dispone de infraestructura completa, con mesas, baños, lavaderos y sitios delimitados para carpa, además de ser el único sector con acceso vehicular.

Las zonas de Las Cascadas y Casa de Piedra Carvajal están pensadas para trekking deportivo y no cuentan con servicios, por lo que quienes acampen allí deben aplicar técnicas de mínimo impacto.

El parque funciona de lunes a domingo, con ingreso entre las 08:00 y las 15:00 horas y cierre a las 20:00 horas. Las entradas se compran exclusivamente de forma online.

El valor de la entrada es de $7.000 para adultos y $2.500 para niños y personas de la tercera edad.

@victor_auvelez Parque Yerba Loca Maravilloso para disfrutar de la naturaleza ♬ sonido original – Victor Auvelez

Camping Laguna Esmeralda

A una hora de la capital, el Camping Laguna Esmeralda, ubicado en las cercanías de Melipilla, se presenta como una alternativa atractiva para quienes buscan campings cerca de Santiago y una escapada breve en contacto con la naturaleza.

Ubicado en Laguna Esmeralda, por la caletera de la Autopista del Sol, el recinto está pensado tanto para el camping tradicional como para quienes prefieren mayor comodidad. Cuenta con sitios clásicos para carpa, además de domos y refugios equipados, que incluyen baño privado y acceso a una cocina compartida.

Uno de sus principales atractivos es la laguna de 11 hectáreas de agua subterránea, donde se pueden realizar actividades recreativas y deportivas como remo, pesca, nado, vela, paseos en bote y juegos inflables sobre el agua. A esto se suma la presencia de Cervecería Peregrin, que recientemente inició su funcionamiento en el recinto, ampliando la oferta gastronómica del lugar.

En cuanto a los valores, los precios varían según la cantidad de personas y el tipo de alojamiento. El camping para dos personas parte desde los $20.000, mientras que la tarifa por noche en domo para cuatro personas es de $155.000.

El camping abre todos los días, entre las 09:00 y las 20:00 horas. Para más información, se recomienda revisar su página web.

Camping Las Paulonias

Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y buscan una escapada en plena naturaleza, el Camping Las Paulonias es una de las alternativas más accesibles entre los campings cerca de Santiago, ideal para desconectarse sin recorrer largas distancias.

Ubicado en Camino al Volcán 24170, Cajón del Maipo, este camping se inserta en un entorno rodeado de áreas verdes y árboles nativos, ofreciendo un espacio pensado tanto para el descanso como para la vida al aire libre.

El recinto cuenta con zonas de camping y glamping, áreas de picnic, mesas, quinchos, parrillas y piscina, lo que lo convierte en una opción cómoda tanto para pasar el día como para quedarse a acampar. En los alrededores es posible realizar senderismo, paseos a caballo y exploraciones cercanas al río, además de rafting.

En cuanto a los valores, el precio para adultos es de $15.000, mientras que niños de 6 a 14 años pagan $11.000. El camping está abierto todos los días; durante la semana funciona solo con reserva, en horario de 09:30 a 19:30 horas.