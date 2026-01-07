Qué hacer en Santiago: ruta de murales urbanos

Si buscas qué hacer en Santiago, sus calles están rodeadas de arte urbano llenas de historia, identidad y creatividad. Es un panorama perfecto para que des una caminata por sus barrios, admirando murales que cuentan historias de una memoria colectiva.

Esta guía de murales urbanos te permitirá conocer algunos de los lugares turísticos de Chile más emblemáticos, donde cada obra refleja la intención del autor, logrando así una reflexión y capturar la esencia de la ciudad a través del arte.

Apología de las Palomas

Dirección: Av. Irarrázaval 1815, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Este mural del artista chileno Cristóbal Persona se inspira en un poema del escritor argentino Oliverio Girondo y funciona como una reflexión visual sobre la identidad y la introspección. La obra muestra a una mujer vestida con una camisa azul marino de diseño floral, reposando sobre sus manos mientras es rodeada por cuatro palomas.

La pieza dialoga con el concepto del trastorno de identidad disociativo presente en el poema, utilizando a las palomas como símbolo de pensamiento y fragilidad. Con el significado que conlleva, se convierte en una parada imperdible para quienes buscan qué hacer en Santiago, recorriendo la ciudad a través del arte urbano.

Museo Cielo Abierto San Miguel

Dirección: Av. Departamental 1390, San Miguel, Región Metropolitana.

El Museo a Cielo Abierto de San Miguel es uno de los espacios de muralismo más importantes del país y un imperdible dentro de los lugares turísticos de Chile. El proyecto nació en 2009 gracias al trabajo conjunto de vecinos y artistas, con el objetivo de fortalecer la identidad cultural del barrio y transformar sus muros en arte.

Actualmente cuenta con más de 60 murales que retratan la historia, geografía y memoria colectiva de Chile, convirtiendo el sector en una galería urbana al aire libre. Recorrerlo es una excelente alternativa para quienes buscan qué hacer en Santiago.

Pintura callejera en la Población La Victoria

Dirección: La Victoria, Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana.

Este mural fue realizado en el marco del 12° Encuentro de Pintura Callejera en la Población La Victoria, como una conmemoración y celebración de sus 68 años de lucha, organización y resistencia.

La obra fue pintada en conjunto, realizada por los artistas Newen y Ecos, el proceso contó con el apoyo de MAR (Muralistas Acción Rebelde), quienes hicieron posible el encuentro, junto a la participación de vecinos que se acercaron a apoyar la iniciativa.

Murales Barrio Franklin

Dirección: Cuadrante de las calles Biobío, Tocornal, Placer y Eduardo Matte.

Los murales urbanos del Barrio Franklin invitan a recorrer la historia y la identidad a través de sus obras realizadas por el colectivo Los Overoles, junto a estudiantes de arquitectura de la Universidad de Chile y vecinos del barrio.

Las obras, inauguradas en 2015, se encuentran en el cuadrante de las calles Biobío, Tocornal, Placer y Eduardo Matte, y abordan temáticas como el origen del barrio, sus oficios, personajes típicos, el comercio, el folklore, el deporte y su proyección a futuro. Este proyecto forma parte del programa “Quiero mi barrio” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, enfocado en la puesta en valor del patrimonio urbano, siendo así uno de los lugares populares para recorrer, por si no sabes qué hacer en Santiago.

Mural Sembrar Amor

Dirección: Avenida Recoleta 900, Región Metropolitana.

Mural realizado por Elliot Tupac, Ignar Haze y Ecos, que nace a partir de conversaciones en torno al rol del mensaje visual en el espacio público. Aquí, una pared deja de ser solo un límite y se convierte en soporte de identidad y memoria urbana, reflexionando sobre la imagen, la tipografía y el impacto del arte urbano en la vida cotidiana de la ciudad.