Quién es Zohran Mamdani, el nuevo alcalde electo musulmán de Nueva York

El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York ganó este martes las elecciones locales con más del 50% de los votos frente al exgobernador demócrata y candidato independiente, Andrew Cuomo, y al republicano Curtis Sliwa.

Patricia Schüller Gamboa
El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, ganó este martes las elecciones locales con más del 50% de los votos frente al exgobernador demócrata y candidato independiente, Andrew Cuomo, y al republicano Curtis Sliwa.

Con más del 94% del escrutinio en unas elecciones en las que se contabilizaron más de dos millones de votos, el autodenominado socialdemócrata logró el 50,3% del electorado, frente al 41,6% de Cuomo, respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y muy por delante del republicano Sliwa, quien se quedó con un 7,2%, según los datos de la Junta Electoral de Nueva York.

Mamdani, que superó el millón de apoyos, logró la alcaldía de la ciudad más importante del país, según las proyecciones de múltiples medios estadounidenses, como las cadenas CNN y CBS.

Logró la victoria electoral con un importante apoyo entre la población juvenil


Con un escaso respaldo del Partido Demócrata y frente a una campaña de ataques contra su persona orquestada desde múltiples frentes -desde Cuomo hasta Trump- Mamdani, musulmán y de ascendencia ugandesa por parte de padre, logró la victoria electoral con un importante apoyo entre la población juvenil y un nítido mensaje principal en campaña: reducir el coste de la vivienda en una de las ciudades con el metro cuadrado más caro del mundo.

En los últimos meses, el candidato demócrata respondió a las acusaciones de antisemitismo por calificar como un genocidio la campaña militar israelí en la Franja de Gaza argumentando que condenaba igualmente los ataques previos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra Israel como crímenes contra el Derecho Internacional en ambos casos.

Mamdani ha ignorado la calificación que le ha dado Trump, quien se refiere a él habitualmente como un “lunático comunista”, mientras que los esfuerzos de la ultraderecha para exigir su deportación, como el impulsado por el congresista por Tennessee Andy Ogles, solo redundaron en un nuevo impulso en las encuestas.

